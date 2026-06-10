Mumbai News: अंधेरीत श्वानाची निर्घृण हत्या! प्राणीप्रेमींमध्ये संताप, कारवाईची मागणी

मुंबई : अंधेरीत श्वानाची झालेली निघृण हत्या प्राणीप्रेमींच्या मनाला चटका लावणारी ठरली. या अमानुष कृत्याविरोधात संतापाची लाट उसळली असून न्यायासाठी आता व्यापक लढा उभा राहत आहे. बॉलीवूड अभिनेत्री मंजिरी फडणीस यांनी भावुक होत समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ पोस्ट करत 'मायकी' नावाच्या या श्वानाची हत्या करणाऱ्यास कठोर शिक्षा करण्याची मागणी केली आहे..प्राण्यांवर नितांत प्रेम करणाऱ्या मंजिरी यांच्या नसोसायटीतील 'मायकी' हा लाडका श्वान तीन दिवसांपूर्वी अचानक बेपत्ता झाला होता. सर्वत्र शोध घेऊनही तो सापडत नव्हता. त्याचा हत्या झाल्याचे ऐकून मंजिरी यांना मोठा धक्काच बसला. मंजिरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो सोसायटीच्या बेसमेंटमध्ये असताना अज्ञात मारेकऱ्याने रॉडने त्याच्या डोक्यावर जोरदार प्रहार केला. यामध्ये तो गंभीर जखमी होऊन अर्धमेला झाला होता. त्यानंतर या क्रूर मारेकऱ्याने त्याला पोत्यात भरून खाडीकिनारी फेकून दिले, तेथे त्याचा मृत्यू झाला..Mumbai Accident: मुंबईत बेस्ट बसचा पुन्हा अपघात, रस्ता ओलांडणाऱ्या दोघांना उडवलं, थरार CCTVमध्ये कैद.अनेकांचा पाठिंबामंजिरी फडणीस यांच्या पाठीशी अनेक प्राणीप्रेमी खंबीरपणे उभे राहिले आहेत. प्राणीप्रेमी झेवियर बर्नार्ड सैंटियागो आणि संकेत कदम हे या लढ्यात भक्कम आधार देत आहेत. सोसायटीतील नागरिकांनीही या अन्यायाविरोधात एकत्र येत कायदेशीर लढाईत सहभाग नोंदवला आहे..प्राणीमित्रांचा निर्धारप्रकरणाची दखल राष्ट्रीय पातळीवर घेतली असून, या मोहिमेला समाजमाध्यमांवर नागरिकांचा पाठिंबा मिळत आहे. प्राण्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि 'मायकी'ला न्याय देण्यासाठी हा लढा न्यायालयापर्यंत नेण्याचा निर्धार प्राणीमित्रांनी केला आहे..Navi Mumbai News: डेटा सेंटरमुळे संकट? नवी मुंबईत विरोध, माजी उपमहापौर आक्रमक .ऑनलाइन मोहीमप्राणीमित्रांनी या घटनेनंतर #JusticeForMikey ही मोहीम सुरू केली आहे. 'मायकीसोबत जे घडले, ते यापुढे कोणत्याही सोसायटीत किंवा देशात कुठेही घडू नये. प्राण्यांवरील क्रूरतेविरोधात भारतामध्ये 'झीरो टॉलरन्स' धोरण राबवून कडक कायदे असण्याची आज नितांत गरज आहे,' अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..'मी सध्या प्रचंड धक्क्यामध्ये आहे. मुक्या प्राण्यांचा असा जीव घेणे हे अमानवी आहे. मी याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मायकीच्या मारेकऱ्याला मी सोडणार नाही. त्याला शिक्षा मिळेपर्यंत माझा संघर्ष सुरू राहील.- मंजिरी फडणीस, अभिनेत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.