मुंबईत महागाईचा स्फोट! वडापावपासून चहापर्यंत... रेस्टॉरंट मालकांनी किंमती वाढवल्या, जाणून घ्या सध्याचे दर

मुंबई : हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे आधीच अडचणीत असलेल्या हॉटेल उद्योगाला 'गंभीर धक्का' बसला आहे. परिस्थिती आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. उद्योग संघटनांनी तात्काळ सरकारी हस्तक्षेपाची आणि दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढू शकतात..मुंबईतील अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खानावळींनी आधीच १० ते २५ टक्क्यांनी दर वाढवले आहेत. जे वडापाव आणि समोसे १५ रुपयांना मिळायचे, ते आता १८-२० रुपयांना विकले जात आहेत. चहाचे दरही १० रुपयांवरून १२ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया (FHRAI) चे उपाध्यक्ष प्रदीप शेट्टी म्हणाले की, एलपीजीच्या दरात अलीकडे झालेल्या वाढीमुळे, दिल्या जाणाऱ्या पदार्थांच्या दरात १०% ते १५% वाढ होणे जवळपास निश्चित आहे..व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये ३ पट वाढ झाली. त्यातून खर्च पूर्णपणे भागवता येणार नाही. ते म्हणाले की, १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरच्या किमतीत तीन वेळा एकूण १,३३२ रुपयांची वाढ झाल्याने उद्योगाचा परिचालन खर्च अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचला आहे. हे अशा वेळी घडत आहे, जेव्हा व्यवसाय आधीच पुरवठ्यातील व्यत्यय, मर्यादित परिचालन क्षमता आणि कमकुवत रोख प्रवाह यांसारख्या आव्हानांना तोंड देत आहेत..शेट्टी यांच्या मते, अनेक आस्थापना आधीच मर्यादित तास, मर्यादित मेनू आणि पर्यायी इंधन व्यवस्थेसह कार्यरत आहेत. ताज्या दरवाढीमुळे त्यांच्या नफ्यावर दबाव येईल आणि कामकाज अव्यवहार्य होऊ शकते. त्यांनी असा इशारा दिला की, अनेक आस्थापना आधीच तात्पुरत्या स्वरूपात बंद झाल्या आहेत आणि या नवीन दरवाढीमुळे पुढील बंद आणि नोकरकपातीला गती मिळू शकते.