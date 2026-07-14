Harshvardhan Sapkal: ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरच सावत्र भावांचा दरोडा; भाजपवर हर्षवर्धन सपकाळ यांचा घणाघात, 'मंजूर बजेटपेक्षा ३,५४१ कोटी अधिक खर्च

मुंबई: राम मंदिरातील भक्तांच्या देणगीवर दरोडा टाकून भाजप-संघवाल्यांचे पोट भरले नाही म्हणून की काय त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरही दरोडा टाकला आहे. सत्तेतील सावत्र भावांनी बहिणींनाही सोडले नाही. हे सरकार आहे का दरोडेखोरांची टोळी? अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सोमवारी (ता. १३) केला आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.सपकाळ म्हणाले की, महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत कोट्यवधी रुपयांची अनियमितता केली आहे. या योजनेच्या आर्थिक व्यवस्थापनात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या योजनेसाठी २९ हजार ६९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, तरीही सरकारने मंजूर बजेटपेक्षा तीन हजार ५४१ कोटी अधिक खर्च केले. .या अतिरिक्त खर्चाबाबत सरकारकडे कोणतेही रेकॉर्ड किंवा हिशोब उपलब्ध नाही. या योजनेअंतर्गत निधीची काहीही गरज नसतानाही तो काढून घेण्यात आला. विविध योजनांच्या नावाखाली कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार हा भाजप सरकारची सवय बनली आहे. ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ म्हणणारे दिसेल तेथे खातच सुटले आहेत, असेही सपकाळ म्हणाले..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.महिलांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी होणारा खर्च २६१.७८ कोटींवरून २०२४-२५ मध्ये ३३ हजार ५५४ कोटींवर गेला. महिला योजनावर खर्च वाढला असताना गृहनिर्माण विभागातील योजनांवरील खर्च तब्बल ५४ टक्क्यांनी कमी झाला असून पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवरील खर्चात ३१.८१ टक्क्यांची घट झालेली आहे. पायाभूत सुविधांवरचा खर्च कमी करून लाडकी बहीण योजनेवर वाढलेल्या खर्चामुळे सेवा वितरणाच्या शाश्वततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे ताशेरेही कॅगने ओढले असल्याची टीका सपकाळ यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.