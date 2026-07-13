ऑफिसला यायला उशीर होतो... दहिसरवरून येताना ट्राफिक लागतं, मला भायखळ्याला बंगला द्या; BMC उपमहापौरांची अश्विनी भिडेंकडे मागणी

मुंबई : मुंबईतील दिवसेंदिवस वाढती गर्दी आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक हैराण होत आहेत. रस्त्यांवरील खड्डे, विविध प्रकल्पाची कामे किंवा अपघात अशा प्रकल्पामुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत होत असल्याने मुंबईकरांचे हाल होतात. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचे प्रकार उपमहापौर संजय घाडी यांना देखील सहन करावे लागत असल्यामुळे त्यांनी मुंबईतील शहर भागातच निवासस्थान मिळावे अशी मागणी केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम उपनगरातील दहिसर येथे राहणारे उपमहापौर संजय घाडी यांनी मुंबईतील शहर भागातच निवासस्थान मिळावे अशी मागणी केली आहे. प्रवासादरम्यान वाहतूक कोंडीमुळे मानसिक व शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी, महानगरपालिका मुख्यालयात वेळेत पोहोचणे शक्य होत नसल्यामुळे अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून मुंबई भायखळा येथील राणीबागेतील रिक्त बंगल्याची मागणी केली आहे..Mumbai News: एकुलती एक मुलगी, १६ वर्षे कोमात, ३७ लाख भरपाई देण्याचे आदेश; वेदनांची भरपाई पैशात होणार नाही !.उपमहापौर संजय घाडी यांनी लिहिलेल्या पत्रानुसार, ''मुंबई महानगरपालिकेच्या उप महापौर पदाची धुरा सांभाळताना दैनंदिन कामकाजाच्या अनुषंगाने विविध महत्वाच्या प्रशासकीय बैठका, चर्चासत्रे, महापालिका सभा, उप महापौर कार्यालयात येणारे नागरिक, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या भेटी आणि प्रशासकीय कार्यक्रमांना वेळेवर उपस्थित राहणे आवश्यक असते. मात्र दहिसर (पूर्व) येथे राहत असल्यामुळे तेथून महापालिका मुख्यालय येथे दैनंदिन वाहनाने ये-जा करण्यासाठी प्रवासामध्ये बराच वेळ जात आहे.''.तसेच, ''प्रवासादरम्यान वाहतूक कोंडीमुळे मानसिक आणि शारीरिक त्रास होत आहे. परिणामी, महानगरपालिका मुख्यालयात वेळेत पोहोचणे शक्य होत नाही. अशातच आता पावसाचे दिवस सुरु झाले असल्याने, प्रवास अधिकच त्रासदायक होणार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर), डॉ. (श्रीमती) अश्विनी जोशी ह्यांची बदली झाल्यामुळे वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान (राणीची बाग) परिसरातील त्या वास्तव्यास असलेला बंगला सध्या रिक्त असल्याने तो बंगला निवासस्थानाकरिता उपलब्ध व्हावा,'' अशी मागणी उपमहापौर संजय घाडी यांनी केली आहे..Vinayak Raut Case: शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार; राऊत कुटुंबियांविरोधात सुनेची तक्रार.दरम्यान, संजय घाडी यांच्या या पत्रामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पुन्हा चव्हाट्यावर आला असून संजय घाडी यांची मागणी मान्य केली जाणार का, हे पाहणं महत्त्वाचे असणार आहे. तसेच राणी बागेतील या बंगल्यावर आणखी काहीजण दावेदार असल्याची माहिती समोर आली आहे. अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या बदलीनंतर प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी पदभार स्वीकारला आहे. त्या सध्या मलबार हिल येथील केंद्र सरकारच्या निवासस्थानी राहत असून ते निवासस्थान लवकरच रिकामे करावे लागणार आहे. याशिवाय आणखी एका अतिरिक्त आयुक्ताकडूनही या बंगल्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.