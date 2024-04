मुंबई

Gudi Padava 2024: डोंबिवलीत नववर्ष स्वागत यात्रेचा उत्साह; पालखी सोहळ्याला उज्वल निकम उपस्थित

या स्वागत यात्रेत ६५ पेक्षा जास्त चित्ररथ आहेत. त्याहून जास्त डोंबिवलीतील नामांकित संस्था या स्वागत यात्रेत सहभागी होणार आहेत|There are more than 65 Chitrarathas in this Swagat Yatra. More than that, the renowned organizations of Dombivli will be participating in this reception