इंधन दरवाढीने सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले! मुंबईत भाजीपाला, दूध आणि प्रवास महागला; घरखर्चात मोठी वाढ

मुंबई : जागतिक कच्च्या तेलाच्या संकटामुळे मुंबईतील महागाईने पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठा फटका दिला आहे. पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १०९ रुपयांच्या जवळ पोहोचल्याने आणि डिझेलचे दर प्रति लिटर ९५ रुपयांच्या वर गेल्याने प्रत्येक कुटुंबाचे मासिक बजेट विस्कळीत होत आहे. वाढत्या इंधन दरांचा परिणाम आता केवळ वाहनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर टॅक्सी आणि ऑटोचे भाडे, भाजीपाला, दूध, अन्नधान्य आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतींवरही तो दिसून येत आहे..वाढत्या वाहतूक खर्चामुळे किराणा दुकाने, डिलिव्हरी ऑपरेटर्स आणि लहान व्यवसायांवर अतिरिक्त दबाव आला आहे. मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमतींनी महागाईची नवी लाट आणली आहे. पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील वाढ यांचे परिणाम आता मुंबईतील दैनंदिन जीवनावर थेट होत आहेत..शनिवारी मुंबईत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात पुन्हा दरवाढ करण्यात आली. या ताज्या दरवाढीनंतर मुंबईत पेट्रोलचा दर प्रति लिटर ₹१०८.४९ आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर ₹९५.०२ झाला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर ८७ पैशांनी आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर ९१ पैशांनी वाढ केली आहे. यापूर्वी, १६ मे रोजी प्रति लिटर सुमारे ३ रुपयांची आणि १९ मे रोजी सुमारे ९० पैशांची वाढ झाली होती..याचा अर्थ, एका आठवड्यात इंधनाच्या दरात प्रति लिटर जवळपास ५ रुपयांची वाढ झाली असून, त्यामुळे लोक चकित झाले आहेत. वाढत्या वाहतूक खर्चाचा परिणाम आता मुंबईतील किरकोळ बाजारांमधील फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्याच्या दरांवर होत आहे. वाशी एपीएमसी आणि शहरातील इतर घाऊक बाजारांमधून येणाऱ्या मालाच्या वाढलेल्या वाहतूक खर्चामुळे टोमॅटो, बटाटे, कांदे, हिरव्या भाज्या आणि फळांच्या किमती वाढल्या आहेत..किराणा दुकानदारांच्या मते, डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे ट्रक आणि मालवाहू वाहनांचा खर्च वाढला असून, त्याचा बोजा अखेरीस ग्राहकांवर पडत आहे. येत्या काही दिवसांत दूध, ब्रेड, खाद्यतेल आणि इतर दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमतीही वाढण्याची शक्यता आहे. मुंबईच्या अनेक उपनगरीय भागांमध्ये दूध आणि बेकरी उत्पादनांच्या किमती आधीच वाढल्या आहेत. मुंबईतील टॅक्सी आणि ऑटो चालकही इंधनाच्या वाढत्या दरवाढीमुळे चिंतेत आहेत..त्यांच्या मते, त्यांच्या कमाईचा मोठा हिस्सा आता पेट्रोल आणि डिझेलवर खर्च होतो. अनेक ॲप-आधारित डिलिव्हरी सेवांच्या कर्मचाऱ्यांनीही वाढत्या इंधन खर्चाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, प्रत्येक डिलिव्हरीमागे मिळणारी रक्कम तीच राहते, पण खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. स्थानिक वाहतूक संघटनांचा असा विश्वास आहे की, जर लवकरच दिलासा मिळाला नाही, तर ते भाडेवाढीची मागणी करू शकतात. याचा परिणाम लाखो दैनंदिन प्रवाशांवर होईल.