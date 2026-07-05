Ritu Tawde: झाड कोसळून वृद्धाचा मृत्यू; '२५ वर्षांचा हिशेब काढू', रितू तावडेंचा विरोधकांना इशारा

मुंबई : काही दिवसांपासून मुंबईत पावसाने चांगलाच जोर घेतला आहे. वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळत असल्यामुळे झाड, छत, विजेच्या तारा कोसळून पडत आहेत. यामुळे मोठ्या दुर्घटना घडत आहे. नुकतेच चेंबूर येथे शाळेच्या बसवर भलेमोठे झाड कोसळल्यामुळे एका ११ वर्षीय विद्यार्थ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. त्यांनतर आता कुर्ल्याच्या नौपाडा येथे झाड कोसळून एका वृद्धाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी महापौर रितू तावडे घटनास्थळी दाखल झाल्या आहे. .मुंबईतील कुर्ला येथे कमानी परिसरात झाडं कोसळून एका ६५ वर्षीय वृद्ध व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळी चौकशी करण्यासाठी तसेच माहिती घेण्यासाठी महापौर रितू तावडे कुर्ला येथे दाखल झाल्या. ही घटना दुर्दैवी आहे या बाबत चौकशी केली जाईल. हे झाड धोकादायक स्थितीत होते. मात्र अशा घटनांमागे कॉन्ट्रॅक्टदारांना महापालिका प्रशासन किंवा सत्ताधारी पाठीशी घातले जात असल्याचे आरोप विरोधकांकडून केले जात आहे. असे वक्तव्य करत मुंबईकरांची दिशाभूल केली जात आहे. अशाठिकाणी राजकारण करून काही नाही होणार. आरोप करणं बंद करा आणि कामं करण्यास सुरुवात करा, असा संताप रितू तावडे यांनी व्यक्त केला..Mumbai Rain News : झाडं रस्त्यावर पडल्यानं बेस्टचा खोळंबा, डझनभर मार्ग बदलले; प्रवाशांचे प्रचंड हाल.उबाठा आणि मनसेचा घाणेरडा प्रकारमुंबईत मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. हायटाईडचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी झाडं किंवा घरांचे छप्पर, पत्रे कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. मात्र या घटनांवर विरोधकांकडून वेगळं चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केले जात आहे. उबाठा आणि मनसेकडून केवळ आरोप केले जात आहेत. सगळ्याचं ऑडिट झालं पहिजे. पण राजकारण नको. ठाकरे गट आणि मनसेचा सुरु असलेल्या या घाणेरडा प्रकाराचा निषेध करते, असे रितू तावडे यांनी म्हटले..किशोरी पेडणेकर माजी महापौर आहेत. त्यांना पालिकेचे सभाशास्त्र माहित असणे गरजेचे आहे. एखादं पत्र दिल्यानंतर तीन दिवस आपल्याला एमएस डिपार्टमेंटला द्यावे लागतात. त्यांनतर आपण विशेष सभा घेतली जाते. मात्र या गोष्टीचे नियम, निकष माहित असूनही केवळ गलिच्छ प्रकारचे राजकारण किशोरी ताई, सुषमा अंधारे आणि इतर लोकांनी सुरू केले आहे. मी बाहेर पडल्यावर मला रिलस्टार म्हटले जाते. आमदार, महापौर, नगरसेवक काय करत आहेत, कुठे आहेत, ते कोणतं काम करतायत, हे सर्व आम्हाला मुंबईकरांना दाखवावं लागतं. पण मी रिलस्टार आहे की रियल स्टार ते मुंबईकरच ठरवतील. तुम्ही तुमच्या दिव्याखाली काय अंधार झाला आहे ते पहा, अशी कडाडून टीका सुषमा अंधारे यांवर केली..Mumbai Rain: मुंबईत कोसळधार, तरी पाण्याची चिंता कायम! ७ धरणांच्या साठ्यात फक्त ३ टक्के वाढ, आकडेवारी समोर.तसेच खोटं बोला पण रेटून बोला अशी पद्धत उबाठा गटाकडून सुरु आहे. कारण त्याच्याकडे आता काहीच राहील नाही. सुषमा अंधारे म्हणतात नाचत येईना अंगण वाकडे. पण तुम्हाला तर नाचताही येत नाही, तुम्हाला तुमची खुर्ची सुद्धा राखता नाही आली, ना अंगण राखता आलं. ही तुमची अवस्था आहे. तुमची माणसं तुम्हाला सोडून चालली आहेत. जर तुम्ही ठरवलं असेल असं राजकारण करायचं, तर आम्हालाही राजकारण करता येतं. तुमचं २५ वर्षांचा हिशोब आम्हाला काढता येईल; अशी बोचरी टीका रितू तावडे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.