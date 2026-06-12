Mumbai News: प्रणित मोरे शो करणं डॉ. सेजल पवारला भोवणार! केईएम रुग्णालयाचा मोठा निर्णय; थेट कारवाईचे संकेत

मुंबई : केईएम रुग्णालयातील एका विद्यार्थ्यानिच्या मृतदेहांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी दोन वरिष्ठ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली असून अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. हरीश पाठक यांनी दिली..मुंबईतील केईएम रुग्णालयाशी संबंधित एका विद्यार्थ्यानीचा व्हिडिओ गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहे. संबंधित व्हिडिओमध्ये विद्यार्थ्यानीने मृतदेहांबाबत आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप आहे..Mumbai News: खाकी जाणार, सफारी येणार; ठाणे पालिकेतील शिपायांचा गणवेश रुबाबदार होणार.याबाबत बोलताना अधिष्ठाता डॉ. पाठक यांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर प्रसारित होणारा व्हिडिओ हा सुमारे एक तासांच्या कार्यक्रमातील केवळ चार मिनिटांचा भाग असून संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुस्थिती तपासणे आवश्यक आहे. रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती नेमली आहे. .या समितीत जैवरसायनशास्त्र विभागाच्या प्रमुख डॉ. अनिता चालक आणि केईएममधील सहाय्यक प्राध्यापक श्रद्धा मोरे यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (एनएमसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार चौकशी केली जाणार असून समितीला तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Mumbai Local: सीटच्या वादातून रक्तरंजित हल्ला; प्रवाशाच्या पोटात चाकू खुपसला, मुंबई लोकलमध्ये काय घडलं?.डॉ. पाठक यांनी स्पष्ट केले की, वैद्यकीय शिक्षणासाठी देहदान करणाऱ्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी रुग्णालयाला अत्यंत आदर आहे. अशा संवेदनशील विषयावर करण्यात आलेले कोणतेही अयोग्य वक्तव्य स्वीकारार्ह नाही. चौकशी अहवाल आज संध्याकाळपर्यंत प्राप्त होण्याची अपेक्षा असून त्यानंतर उपलब्ध निष्कर्षांच्या आधारे पुढील योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.