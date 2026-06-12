मुंबई

Mumbai News: प्रणित मोरे शो करणं डॉ. सेजल पवारला भोवणार! केईएम रुग्णालयाचा मोठा निर्णय; थेट कारवाईचे संकेत

Pranit More Show Controversy: केईएममधील व्हायरल व्हिडिओप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी दोन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली असून योग्य कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Pranit More Show Controversy

Pranit More Show Controversy

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : केईएम रुग्णालयातील एका विद्यार्थ्यानिच्या मृतदेहांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी दोन वरिष्ठ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली असून अहवाल आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अधिष्ठाता डॉ. हरीश पाठक यांनी दिली.

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