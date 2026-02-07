मुंबई
BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत
Kishori Pednekar News: मुंबई महापौरपदाच्या उमेदवारीबाबत किशोरी पेडणेकरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आकड्यांचा खेळ आणि ठरवण्यात आलेल्या आगामी रणनीतीबद्दल त्यांनी मोकळेपणाने भाष्य केले.
मुंबई : देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका बीएमसीच्या महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीवरून मुंबईत पुन्हा एकदा राजकारण तापले आहे. देशातील सर्वात प्रतिष्ठित आणि श्रीमंत महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौरपदाच्या निवडणुकीवरून राजकीय हालचाली शिगेला पोहोचल्या आहेत. महायुती आघाडीने आगामी निवडणुकीसाठी आपल्या उमेदवारांची नावे अधिकृतपणे जाहीर केली आहेत, ज्यामुळे निवडणूक मंडळ पूर्णपणे सेट झाले आहे.