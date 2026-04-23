Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार! महिलांकडून वसुली पूर्ण, पण पुरुषांवर निर्णय प्रलंबित का?

महाराष्ट्राच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली आहे. अनेक श्रीमंत आणि कर भरणार्या महिलांनी या योजनेचा गैरवापर केला, तर काही पुरुषांनी निधी मिळवण्यासाठी महिला असल्याचे भासवले. या १२,७५७ बनावट पुरुष लाभार्थ्यांमुळे सरकारला अंदाजे २२.९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ग्रामीण विकास विभागाने बनावट महिला लाभार्थ्यांकडून निधी वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना पत्रे पाठवली, ज्यानंतर अंदाजे ५०% निधी वसूल करण्यात आला. .६,४५७ बनावट महिलांकडून अंदाजे ११ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. पुरुषांनी अपहार केलेले २२.९६ कोटी रुपये कधी वसूल होतील, हा प्रश्न कायम आहे. महिला आणि बाल विकास विभाग सध्या या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलत असल्याचे दिसत नाही. डिसेंबर २०२५ मध्ये ई-केवायसी आणि पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान बनावट लाभार्थी उघडकीस आले. .महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम, १९८१ अंतर्गत घुसखोरी करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी २९ जुलै २०२५ रोजी एक पत्र जारी करण्यात आले, ज्यामुळे काही प्रमाणात वसुली झाली. पुरुष लाभार्थ्यांकडून पैसे वसूल करण्यात अपयश आल्यानंतर, ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव यांनी ग्रामीण विकास विभागाकडून अहवालाची मागणी केली..मात्र सुमारे साडेपाच महिन्यांनंतर, बनावट महिलांपैकी केवळ निम्म्याच महिलांची सुटका झाली आहे, तर पुरुषांकडून कोणतीही सुटका झालेली नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, विभागाने पुरुषांकडून वसुली करण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही किंवा कोणताही पत्रव्यवहारही केलेला नाही. यामुळे बनावट पुरुष लाभार्थ्यांना "सवलत" दिली जात असल्याच्या अटकळींना बळ मिळाले आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी योजनेअंतर्गत ई-केवायसी दुरुस्तीची अंतिम मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली. .यापूर्वी ही अंतिम मुदत ३१ मार्च होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लाभार्थी महिलांसाठी ही शेवटची संधी असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने जुलै २०२४ मध्ये पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० ची आर्थिक मदत देणारी ही योजना सुरू केली होती. आता, त्यांना त्यांचे ई-केवायसी अद्ययावत करण्याची आणखी एक संधी देण्यात आली आहे.