Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेच्या नावाखाली मोठा गैरव्यवहार! महिलांकडून वसुली पूर्ण, पण पुरुषांवर निर्णय प्रलंबित का?

Ladki Bahin Yojana News: महाराष्ट्राच्या लाडकी बहीण योजनेत एका मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाला आहे. महिला असल्याचे भासवणाऱ्या १२,००० हून अधिक पुरुषांनी २२ कोटी रुपयांची अफरातफर केली.
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्राच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता उघडकीस आली आहे. अनेक श्रीमंत आणि कर भरणार्‍या महिलांनी या योजनेचा गैरवापर केला, तर काही पुरुषांनी निधी मिळवण्यासाठी महिला असल्याचे भासवले. या १२,७५७ बनावट पुरुष लाभार्थ्यांमुळे सरकारला अंदाजे २२.९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ग्रामीण विकास विभागाने बनावट महिला लाभार्थ्यांकडून निधी वसूल करण्यासाठी जिल्हा परिषदांना पत्रे पाठवली, ज्यानंतर अंदाजे ५०% निधी वसूल करण्यात आला.

