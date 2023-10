By

मुंबई : ड्रग्ज माफिया ललित पाटील याची अटक आणि पोलीस कोठडीनंतर मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी या प्रकरणात काही राजकीय कनेक्शन आहे का? या प्रश्नावर मुंबई पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरणही दिलं. (Lalit Patil Drugs Case Is there political connection Mumbai Police gave an explanation)

काय म्हणाले मुंबई पोलीस?

मुंबई पोलीस सहआयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी ऑगस्ट महिन्यापासून मुंबई पोलिसांनी ही कारवाई सुरु केल्याचं सांगितलं. यामध्ये आत्तापर्यंत १४ आरोपींना अटक झाली होती त्यात आज ललित पाटील या १५ व्या आरोपीला अटक केली. या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी 'ड्रगमुक्त महाराष्ट्र' मोहिमेंतर्गत ही कारवाई झाली.

150 कोटींंचं ड्रग्ज जप्त

यामध्ये १० ग्रॅम ड्रग्ज पकडण्यापासून सुरु झालेल्या कारवाईत आत्तापर्यंत १५० किलो ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं आहे. ज्याची किंमत ३०० कोटी रुपये आहे. यामध्ये मुंबईतील डोंगरी, पुणे, आंध्र प्रदेश आणि नाशिक इथल्या कारखान्यातील छाप्यात मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं. (Latest Marathi News)

राजकीय कनेक्शन आहे का?

मुंबई पोलिसांनी या ड्रग्ज प्रकरणात आत्तापर्यंत केलेल्या तपासात काही राजकीय कनेक्शन मिळालं आहे का? असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना "आमच्या तपासात अद्याप असं काहीही निष्पन्न झालेलं नाही" असं सहआयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी सांगितलं.