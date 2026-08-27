मुंबई

Tukaram Mundhe: महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांनाही अन्नसुरक्षेचे नियम लागू; FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा स्पष्ट इशारा

Mahaprasad And Bhandara Must Follow Food Safety Rules Says FDA: सणासुदीच्या काळात महाप्रसाद, भंडारे, शाळा-माध्यान्ह भोजन, अंगणवाड्या व सेंट्रल किचन यांना कठोर अन्नसुरक्षा तपासणीच्या कक्षेत; परवानाधारकांकडूनच अन्नपुरवठ्याचा आग्रह
Festive Food Safety Checks Mahaprasad And Bhandara Under FDA Rules Tukaram Mundhe Warns Food Businesses Across Maharashtra

Festive Food Safety Checks Mahaprasad And Bhandara Under FDA Rules Tukaram Mundhe Warns Food Businesses Across Maharashtra

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : सणासुदीच्या काळात अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) विशेष यंत्रणा उभारण्यात येत असून, या संदर्भातील आदेश एक-दोन दिवसांत जारी केला जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज दिली.

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