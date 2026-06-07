मुंबई

Fuel Supply: पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्यास मनाई! उल्लंघन केल्यास जेल; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Fuel Black Marketing Action: महाराष्ट्रात इंधनाचा काळाबाजार आणि साठेबाजीवर सरकारने कारवाई केली आहे. कंपन्यांना किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात डिझेल खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
fuel rules

fuel rules

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : पेट्रोल आणि डिझेलची साठेबाजी, काळाबाजार आणि अवैध विक्रीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, औद्योगिक आणि व्यावसायिक आस्थापनांना आता नियमित किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून मोठ्या प्रमाणात इंधन खरेदी करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

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