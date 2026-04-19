Mumbai News: आता मंत्र्यांसोबत फक्त एकालाच प्रवेश; फक्त आमदार-खासदारांनाच वेटिंग रूममध्ये प्रवेश, मंत्रालयात नवे नियम लागू

मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजाची गोपनीयता जपण्यासाठी आणि परिसरातील वाढत्या गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मंत्रिमंडळाच्या बैठकांदरम्यान मंत्र्यांच्या कार्यालयातून केवळ एकाच अधिकृत व्यक्तीला मंत्रालयात प्रवेश दिला जाईल. .मंत्रिमंडळाच्या कामकाजादरम्यान होणारा गोंगाट आणि अनावश्यक गर्दीमुळे कामात होणारा व्यत्यय पूर्णपणे दूर करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकांना अनेकदा कार्यकर्ते, राजकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील समर्थकांची मोठी गर्दी जमते. ही परिस्थिती गंभीर मानून मुख्य सचिवांनी कडक निर्बंध लादले आहेत. आता मंत्र्यांसोबत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मर्यादित करण्यात आली आहे. .प्रशासनाचा विश्वास आहे की, या निर्णयामुळे केवळ सुरक्षाच मजबूत होणार नाही, तर अधिकाऱ्यांना कोणत्याही दबावाशिवाय किंवा हस्तक्षेपाशिवाय आपले काम पार पाडता येईल. नवीन आदेशानुसार, असाधारण परिस्थितीत मंत्र्यांसोबत एकापेक्षा जास्त व्यक्तींची आवश्यकता भासल्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पूर्व लेखी परवानगी घेणे अनिवार्य असेल. हे परवानगी पत्र सुरक्षा अधिकाऱ्यांना आणि संबंधित विभागाच्या सचिवांना दाखवणे बंधनकारक असेल. .याशिवाय, या नियमात असे नमूद केले आहे की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या दोन तास आधी आणि दोन तास नंतर मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर किंवा कॅबिनेट हॉलच्या परिसरात इतर कोणत्याही बैठका होणार नाहीत. जर मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये झाली, तर तिथेही शिस्त पाळली जाईल. प्रतीक्षा कक्षात फक्त विद्यमान खासदार आणि आमदारांनाच थांबण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यांचे वैयक्तिक सहाय्यक किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना बैठकीच्या ठिकाणी जाण्याची परवानगी दिली जाणार नाही..मंत्रालयातील गर्दी व्यवस्थापनाचा हा पहिला प्रयत्न नाही. यापूर्वी, सरकारने सुरक्षा आणि निगराणी वाढवण्यासाठी चेहरा ओळख प्रणाली (FRS) लागू केली होती. हे तंत्रज्ञान मंत्रालयात येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची डिजिटल नोंद ठेवते, ज्यामुळे संशयास्पद आणि अनावश्यक प्रवेश टाळता येतो.