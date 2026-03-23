Uddhav Thackeray: ‘ऑपरेशन टायगर’ची भीती? उद्धव ठाकरेंची खासदारांसोबत तातडीची बैठक; पक्षातील नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न

'ऑपरेशन टायगर'च्या चर्चेदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या खासदारांची समजूत घालण्यास सुरुवात केली आहे. या संदर्भात, त्यांनी रविवारी त्यांच्या 'मातोश्री' या निवासस्थानी पक्षाच्या खासदारांची बैठक बोलावली. या बैठकीत नाराज खासदारांची समजूत घालण्याचा आणि त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सूत्रांनुसार, ठाकरे यांना भेटू न शकलेल्या नाराज खासदारांशी थेट बोलून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. .या बैठकीला उद्धव ठाकरे यांच्यासह युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे, खासदार अरविंद सावंत आणि अनिल देसाई, राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी, ओमराजे निंबाळकर, नागेश पाटील-अष्टिकर, संजय दिना पाटील, राजाभाऊ वाझे, संजय देशमुख आणि भाऊसाहेब वाकचौरे उपस्थित होते. .Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा ! शेतकऱ्याची जमीन हडपली, पोलिसांकडे तक्रार करताच सुपारी देऊन हत्या.उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, खासदारांना सांगण्यात आले होते की 'मातोश्री'चे दरवाजे त्यांच्यासाठी नेहमीच खुले आहेत. ते कोणताही मुद्दा थेट ठाकरे यांच्याकडे किंवा इतर नेत्यांमार्फत मांडू शकतात. उद्धव आणि आदित्य यांच्या भेटीनंतर सर्व खासदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीत संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी जमलेल्या खासदारांनी तक्रार केली की, त्यांना पक्षाच्या नेतृत्वाशी योग्य प्रकारे संवाद साधता येत नाहीये आणि संवादाचा सतत अभाव आहे. .काही खासदारांनी आदित्य ठाकरे यांच्या सक्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या अलीकडील दिल्ली दौऱ्यानंतर 'ऑपरेशन टायगर'वरून सुरू झालेल्या चर्चेमुळे उद्धव ठाकरे सेनेची परिस्थिती आणखी बिकट झाली. यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन सर्व खासदारांची बैठक बोलावली आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला..Gopikishan Bajoria: पक्षाच्या वाढीसाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावे: माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया; चार नगरसेवकांचा शिवसेनेत प्रवेश!.उद्धव सेनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, खासदारांना पक्षाशी एकनिष्ठ राहून काम करण्यास सांगितले आहे. त्यांना पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. यावर उद्धव म्हणाले की, शिवसेना हा आपल्या हक्कांसाठी लढणारा पक्ष आहे आणि म्हणूनच सरकारनेही लढा दिला पाहिजे. सुमारे तासभर चाललेल्या या बैठकीत तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या आणि एकतेचा संदेश देण्यात आला.