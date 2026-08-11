Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा जोर ओसरला असल्याचे दिसून येत होत. चीनच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या डॉल्फिन चक्रीवादळामुळे बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या ढगांचे प्रमाण घटले होते. परिणामी भारतीय मान्सूनवर त्याचा प्रभाव पडल्यामुळे पावसाने ब्रेक घेतल्याचं हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. मात्र आता पुन्हा भारतात मान्सूनचा जोर वाढणार असून महाराष्ट्रात जोरदार पावसाच्या सरी कोसळणार आहेत. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून (मंगळवार, ता.११) महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसाने हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. पुण्यात अनेक भागात ५ मिमी पेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली असून गेल्या २४ तासांत घाट भागात हलका ते मध्यम पाऊस पडला आहे. तर पुढील काही दिवस पावसाची ही स्थिती कायम राहणार असून, काही भागांत पाऊस आणखी लांबण्याची शक्यता असल्याचे, हवामान तज्ज्ञ एस. डी. सानप यांनी सांगितले आहे..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .अरबी समुद्रावरून येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे १५ ऑगस्टपर्यंत रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर जिल्ह्यांत जोरदार पाऊस पडू शकतो. रायगड, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावरही मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मात्र १५ ऑगस्टनंतर कोकणातील पावसाचा जोर ओसरणार असून २६ ते ३१ ऑगस्टदरम्यान पाऊस पुन्हा सक्रिय होईल असा अंदाज हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी दिला आहे..कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?त्याचबरोबर हवामान विभागाने रायगड, रत्नागिरी, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांसाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला असून, विशेषतः घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. या कालावधीत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच कोकण आणि गोव्यामध्ये या आठवड्यात पाऊस पुन्हा जोर धरणार आहे. तसेच मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड येथे मंगळवार आणि बुधवारी पावसाच्या सरींचा वेग वाढणार आहे..TMT Bus: दोन किलोमीटरसाठी १० रुपये तर..., ठाणेकरांवर महागाईचं संकट; टीएमटी बसच्या तिकीट दरात वाढ .महाराष्ट्राच्या मान्सूनवर डॉल्फिनचा अडथळाचीनच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या डॉल्फिन चक्रीवादळाचा परिणाम भारतीय मान्सूनवर पडला असण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, प्रशांत महासागरात वादळ किंवा तीव्र हालचाली सक्रिय असतात. या हालचाली भारतीय उपखंडाकडे येणाऱ्या बाष्पयुक्त वाऱ्यांची दिशा आणि बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्टवाची निर्मिती तात्पुरती मंदावू शकतात. त्यामुळेच बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या ढगांचे प्रमाण घटल्याने महाराष्ट्रात काही दिवस पावसाने ब्रेक घेतला होता, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.