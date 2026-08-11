मुंबई

Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज

Maharashtra Weather Update: काही दिवस ब्रेक घेतल्यानंतर महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय होणार आहे. हवामानाबाबत विभागाने नवा अंदाज जारी केला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा जोर ओसरला असल्याचे दिसून येत होत. चीनच्या किनारपट्टीवर धडकलेल्या डॉल्फिन चक्रीवादळामुळे बंगालच्या उपसागरात मान्सूनच्या ढगांचे प्रमाण घटले होते. परिणामी भारतीय मान्सूनवर त्याचा प्रभाव पडल्यामुळे पावसाने ब्रेक घेतल्याचं हवामान तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. मात्र आता पुन्हा भारतात मान्सूनचा जोर वाढणार असून महाराष्ट्रात जोरदार पावसाच्या सरी कोसळणार आहेत.

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