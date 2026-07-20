मुंबई

Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर

Maharashtra Weather: हवामान विभागाने पावसाबाबत नवा अलर्ट जारी केला आहे. ज्यामध्ये मुंबईसह एमएमआरमध्ये पुढील ४८ तास पावसाचा जोर वाढणार असून मुंबईसह काही जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट दिला आहे.
Mumbai Rain Orange Alert

Mumbai Rain Orange Alert

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बरेच दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर पावसाने पुन्हा राज्यभरात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. आज सोमवार (ता. २०) रोजी देखील सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण असून पावसाच्या ये-जा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच हवामान विभागाने मुंबईसह इतर जिल्ह्यांत पुढील ४८ तास पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

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