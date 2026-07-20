Mumbai Rain: ४८ तास मुसळधार! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज समोर

मुंबई : बरेच दिवस विश्रांती घेतल्यानंतर पावसाने पुन्हा राज्यभरात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यांत पावसाच्या सरी कोसळत आहेत. आज सोमवार (ता. २०) रोजी देखील सकाळपासून मुंबईत ढगाळ वातावरण असून पावसाच्या ये-जा सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. अशातच हवामान विभागाने मुंबईसह इतर जिल्ह्यांत पुढील ४८ तास पावसाचा जोर वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. .हवामान विभागाने जारी केलेल्या नव्या अंदाजानुसार मुंबईसह एमएमआरमध्ये पुढील ४८ तास पावसाचा जोर वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. सोमवार रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी करत ताशी ५०–६० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तर मंगळवार २१ जुलै रोजी मुंबई, ठाणे आणि रायगडसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Mumbai News: पन्नाशीनंतर कृत्रिम गर्भधारणेस मनाई, वैद्यकीय चाचणीत अपात्र; न्यायालयाकडून याचिका निकाली .यावेळी अतिमुसळधार ते मुसळधार पावसाची शक्यता असून २४ तासांत अंदाजे ११५.६ ते २०४.४ मिमी पावसाचा अंदाज असल्याचे आयएमडीचे म्हणणे आहे. दरम्यान, २२ जुलै रोजी मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांना यलो अलर्ट असून या कालावधीत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज आहे. तसेच ताशी ५०–६० किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असून रायगड जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..मुंबईतील जलाशयांत वाढमुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या ७ जलाशयांचा साठा ५४.०५ % झाला आहे . रविवार (१९ जुलै) सकाळी ६ ते सोमवार (२० जुलै) या २४ तासात झालेल्या पावसामुळे जलाशय साठ्यात १.६६ % वाढ झाली आहे..Mumbai News: पोलीस कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत, शालार्थ आयडीप्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.