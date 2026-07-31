Mumbai Rain: IMDचा मोठा इशारा! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना मुसळधार पावसाचा अलर्ट; पुढील २ दिवस कसे असेल हवामान?

मुंबई : बराच वेळ विश्रांती घेतल्यानंतर पावसाने पुन्हा राज्यभरात हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. अनेक जिल्ह्यांत मुसळधार सरी कोसळत असल्यामुळे नद्या-नाले ओसंडून वाहत आहेत. परिणामी काही भागात वाहतूक विस्कळीत असून अनेक भागात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुंबईतही ढगाळ वातावरण, हलका पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा कोसळत असून हवामान विभागाने नवा अंदाज जारी केला आहे. .भारतीय हवामान विभागाने (IMD) शुक्रवार (ता. ३१) रोजी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यावेळी मुंबईत मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि काही ठिकाणी जोरदार सरींची शक्यता आहे. तसेच वाऱ्याचा वेग ताशी ४० ते ५० किमी राहण्याची शक्यता असून पावसाच्या सरींच्या वेळी वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किमीपर्यंत पोहोचू शकतो. त्याचबरोबर मुंबईततील कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे, तर किमान तापमान २८ अंश सेल्सिअस नोंदवण्यात आले आहे..Bhiwandi Building Collapse : भिवंडी इमारत दुर्घटनेत आतापर्यंत ८ जणांचा मृत्यू; बालकासह आणखी तिघे ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती.कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?हवामान विभागाने मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यासाठी 'येलो अलर्ट' जारी केला आहे. तर पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' देण्यात आला आहे. या जिल्ह्यांमध्ये जोरदार ते अति-जोरदार पावसाची शक्यता आहे. तसेच शनिवार-रविवारी मुंबईसाठी कोणताही अलर्ट जारी करण्यात आला नाही, तरीही ढगाळ वातावरण आणि हलका ते मध्यम पाऊस सुरू राहण्याची शक्यता आहे..BMC: मुंबई महापालिकेत मोठे फेरबदल, ६ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तर काही अभियंत्यांकडे अतिरिक्त जबाबदारी.हवेची गुणवत्तामुंबईची हवेची गुणवत्ता 'चांगल्या' श्रेणीत कायम राहिली आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, शहराचा एकूण 'हवेची गुणवत्ता निर्देशांक' (AQI) ३६ इतका होता. AQI च्या प्रमाणित वर्गीकरणानुसार, ० ते ५० दरम्यानची पातळी 'चांगल्या' श्रेणीत येते, अशी माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.