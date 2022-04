Weather Update: मुंबईत येत्या 2-3 दिवसांत पावसाची शक्यता

सध्या कडाक्याचा उन्हाळा सुरु असताना पुन्हा एकदा अवकाळी पावसाने डोके वर काढले आहे. नवी मुंबई आणि साताऱ्यात आज सकाळपासून ढगाळ वातावरण असून, मुंबईत येत्या 2-3 दिवसांत पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. सोबतच वातावरणामुळे नागरिकांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी, असं आवाहनसुद्धा करण्यात आलंय. (meteorological department says rainfall in mumbai in next 2 3 days)

गेल्या काही दिवसांत देशसह महाराष्ट्रात उन्हाचा तडाखा वाढला (temperature rise) आहे. एकीकडे देशात तापमान वाढत असताना दुसरीकडे अवकाळी पावसाने हजेरी लावली आहे त्यामुळे वातावरणात बदल होऊन आरोग्यावरही परिणाम पडू शकतो. याचे गांभीर्य लक्षात घेता वातावरणामुळे नागरिकांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी, असं आवाहनसुद्धा करण्यात आलंय.

मुंबईचं तापमान सर्वाधिक असतं. मात्र मुंबईत येत्या 2-3 दिवसांत पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवल्याने मुंबईकरांना आता उन्हाळ्याच्या दिवसात गारवा अनुभवता येणार आहे.

पुण्यातही आज अंशतः ढगाळ वातावरणा राहण्याची शक्यता असून हलक्या स्वरूपाचा पाऊस अपेक्षित असल्याचं हवामान विभागाने सांगितले.