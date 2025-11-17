CNG Supply: मुंबईतील सीएनजी पुरवठा कधी सुरळीत होणार? एमजीएलने तारीख अन् वेळच सांगितली, वाहनचालकांना मोठा दिलासा

मुंबई आणि ठाण्यात अचानक सीएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने सांगितले की, गेलच्या मुख्य गॅस पाइपलाइनला झालेल्या नुकसानीमुळे ही समस्या उद्भवली आहे. खराब झालेल्या पाइपलाइनमुळे वडाळा येथील एमजीएलच्या सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) येथे बराच काळ गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक सीएनजी पंपांवर पुरवठा थांबला. मात्र हा पुरवठा लवकरच सुरळीत होणार आहे. याबाबत माहिती समोर आली आहे..प्रभावित सीएनजी पंपांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना सीएनजी पुरवठा करणारे स्टेशन समाविष्ट होते. मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या बसेस, ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी प्रामुख्याने एमजीएल द्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या सीएनजीवर अवलंबून असतात. पुरवठ्यातील खंडामुळे या वाहनांच्या सेवांवर गंभीर परिणाम झाला. अनेक पंप, विशेषतः सार्वजनिक वाहतूक वाहनांना इंधन पुरवठा करणारे पंप देखील बंद पडले, ज्यामुळे चालकांना गैरसोय झाली..Navi Mumbai: नवी मुंबईतील वाहतूक कोंडी सुटणार! सर्वात वर्दळीच्या 'या' ठिकाणी ब्रिज बांधणार, कधी आणि कुठे ? जाणून घ्या....अनेक वाहनचालकांनी सीएनजीसाठी तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत असल्याची तक्रार केली, तर शहरातील अनेक भागात सीएनजी स्टेशन पूर्णपणे बंद असल्याचे दिसून आले. एमजीएलने स्पष्ट केले की, घरगुती वापरकर्त्यांना पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) पुरवठा सुरू राहील. गॅस टंचाई दरम्यान, निवासी भागातील रहिवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी पीएनजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे घरांना स्वयंपाकाच्या वायूचा पुरवठा खंडित होणार नाही याची खात्री झाली. उद्या १८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी मुंबईत गॅस पुरवठा पूर्ववत होण्याची अपेक्षा आहे..एमजीएलने व्यावसायिक ग्राहकांना परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत तात्पुरते पर्यायी इंधन वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. खराब झालेल्या पाइपलाइनची दुरुस्ती करण्यासाठी गेल आणि एमजीएलच्या तांत्रिक पथकांना तात्काळ तैनात करण्यात आले. तज्ञांच्या मते, आरसीएफ परिसरात पाइपलाइन खराब झाली होती. एमजीएलने सांगितले की वडाळा सीजीएस येथे पूर्ण क्षमतेने गॅस पुरवठा पूर्ववत होताच, नेटवर्कमधील दाब सामान्य होईल आणि सर्व सीएनजी पंपांवर नियमित पुरवठा पुन्हा सुरू होईल. कंपनीने ग्राहकांना धीर धरण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.