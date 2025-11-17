मुंबई

CNG Supply: मुंबईतील सीएनजी पुरवठा कधी सुरळीत होणार? एमजीएलने तारीख अन् वेळच सांगितली, वाहनचालकांना मोठा दिलासा

Mumbai CNG Supply Crisis: मुंबई आणि ठाण्यातील वाहनचालकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबई आणि ठाण्यातील सीएनजी पुरवठा लवकरच सुरळीत होणार आहे. याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे.
मुंबई आणि ठाण्यात अचानक सीएनजी पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. महानगर गॅस लिमिटेडने सांगितले की, गेलच्या मुख्य गॅस पाइपलाइनला झालेल्या नुकसानीमुळे ही समस्या उद्भवली आहे. खराब झालेल्या पाइपलाइनमुळे वडाळा येथील एमजीएलच्या सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) येथे बराच काळ गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक सीएनजी पंपांवर पुरवठा थांबला. मात्र हा पुरवठा लवकरच सुरळीत होणार आहे. याबाबत माहिती समोर आली आहे.

