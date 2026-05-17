Kalyan Crime: कल्याण रेल्वे यार्डात मुलीवर अत्याचार; आरोपीला काही तासांत अटक, मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला अन् काय घडलं!

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली : कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरात 14 वर्षीय अल्पवयीन मूलीवर 23 वर्षीय तरुणाने लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी कल्याण जीआरपी पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत सौरभ सोनवणे याला काही तासांत अटक केली. रेल्वे स्थानकासारख्या गजबजलेल्या परिसरात घडलेल्या या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनसार, पीडित मुलगी आपल्या मामाला भेटण्यासाठी अहिल्यानगरहून कल्याण बस स्थानकात शनिवारी संध्याकाळी आली होती. पुढे तिला खोपोलीला जायचे असल्याने ती कल्याण रेल्वे स्थानकात लोकलची वाट पाहत ती उभी होती. त्याचवेळी सौरभ सोनवणे तिच्याजवळ आला आणि त्याने मुलीचा मोबाईल जबरदस्तीने हिसकावून घेतला..मुलीने मोबाईल परत मागितल्यानंतर "मोबाईल हवा असेल तर माझ्यासोबत पोलीस स्टेशनला चल " असे सांगितले. परगावा्ून आलेली असल्याने मुलगी घाबरली आणि ती त्याच्यासोबत गेली. सौरभने तिला कल्याण रेल्वे यार्ड परिसरात नेले. तेथे तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्यावर त्याने तेथून पळ काढला..या घटनेनंतर पीडित मुलगी कशीबशी कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात पोहोचली. तिने घडलेला प्रकार पोलिसांना सांगितल्यानंतर जीआरपी आणि रेल्वे क्राईम ब्रँचने तातडीने तपास सुरू केला, रेल्वे स्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून पोलिसांनी आरोपीची ओळख पटवली आणि काही तासांत त्याला ताब्यात घेतले..या घटनेमूळे कल्याण रेल्वे स्थानक परिसरातील सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महिला आणि अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांकड्न पुढील तपास सुरू आहे.