Mira Bhayandar Paryushan Controversy : भाजप आमदारांचा अजब फतवा! विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा-लसूण नको, पर्यूषण पर्व काळात पालकांना शाळेचा मेसेज, राजकीय वाद पेटला

Narendra Mehta school onion garlic ban : पर्यूषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कांदा, लसूण, बटाटा, बीट यांसह कंदमूळ पदार्थ आणू नयेत, अशी सूचना मिरा रोड पूर्वेतील सेव्हन स्क्वेअर अकॅडमीकडून पालकांना करण्यात आली आहे. शाळेच्या पालकांच्या व्हॉट्सॲप आणि पोर्टल ग्रुपवर हा संदेश देण्यात आला. या सूचनेवरून आता राजकीय वाद निर्माण झाला आहे..शाळेच्या कॅन्टीनमध्येही पर्यूषण पर्वाच्या काळात कांदा, लसूण आणि बटाट्याचा वापर न केलेले खाद्यपदार्थ देण्यात येणार असल्याचे संदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील संदेश काही पालकांनी मनसेचे सचिन पोपळे यांना पाठवल्यानंतर मनसेने या प्रकाराला विरोध केला.विद्यार्थ्यांनी काय खावे, हे ठरवण्याचा अधिकार शाळेला आहे का, असा सवाल मनसेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. धार्मिक भावना जपण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहारावर होऊ नये, अशी भूमिका मनसेने घेतली आहे..दरम्यान, वसईतील नायगाव येथील सेव्हन स्क्वेअर शाळेच्या पालकांच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवरही अशाच आशयाचा संदेश आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यावर मराठी एकीकरण समितीनेही आक्षेप घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या डब्यात कोणते पदार्थ असावेत किंवा नसावेत, याबाबत धार्मिक आधारावर सूचना करणे योग्य आहे का, असा सवाल समितीने केला आहे..Mumbai News : रेल्वे रुळालगत बॅनर; ‘लोकल उशिरा... रोजच लेट!’ कोपर स्थानकाजवळ बॅनरमधून मध्य रेल्वेच्या कारभारावर नाराजी, सोशल मीडियावर व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल.सक्ती नसल्याचा नरेंद्र मेहता यांचा दावाया शाळा भाजपचे स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या कुटुंबीयांशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाला राजकीय रंग आला आहे. मेहता यांनी मात्र विद्यार्थ्यांवर कोणतीही सक्ती केली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.पर्यूषण हा पवित्र काळ असून या काळात प्राण्यांची कत्तल होऊ नये, या भावनेतून पालकांना केवळ विनंती करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकारची सक्ती केलेली नाही, असे मेहता यांनी सांगितले. धार्मिक भावनेच्या विषयाचे राजकारण करू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. दरम्यान, धार्मिक भावना आणि विद्यार्थ्यांच्या आहाराचे स्वातंत्र्य या दोन मुद्द्यांवरून सेव्हन स्क्वेअर शाळेच्या सूचनेवरून वाद वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.