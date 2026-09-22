Mira-Bhayandar: धक्कादायक! डब्यात मेथीची भाजी आणल्याने विद्यार्थ्याला ५० रुपयांचा दंड, मनसे आक्रमक

भाईंदर : पर्युषण काळात विद्यार्थ्यांनी डब्यात कांदा, लसूण असलेले पदार्थ आणू नये, असे परिपत्रक मिरा रोड येथील एका शाळेने काढले होते. त्यानंतर विद्यार्थ्याने डब्यात मेथीची भाजी आणल्याने शाळेने विद्यार्थ्याकडून ५० रुपये शुल्क घेतल्याची घटना सोमवारी (ता. २१) घडली. याप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेकडे खुलासा मागितला आहे..मिरा रोड मधील अल्पसंख्याक दर्जा असलेल्या शाळेतील एका विद्यार्थ्याने मेथीची भाजी आणली होती. शाळा व्यवस्थापनाने डब्यात मेथी आणण्याची परवानगी नसल्याचे सांगत शाळेच्या कँटीनमधील खाद्यपदार्थ आणून दिले व बदल्यात ५० रुपये शुल्क आकारले. तसेच विद्यार्थ्याच्या डब्यातील जेवणाबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर त्याला कॅन्टीनमधून दुसरे खाद्यपदार्थ देण्यात आले..Mumbai Rain: २४ तासात वातावरणात मोठे बदल होणार! 'या' जिल्ह्यांमध्ये तुफान बरसणार, हवामान विभागाचा अलर्ट.दरम्यान, याची माहिती मिळताच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या शिक्षण विभागाकडे तक्रार केली. तक्रारीची दखल घेत याप्रकरणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळेकडे खुलासा मागितला..''कोणत्या नियमांच्या आधारे विद्यार्थ्यांकडून दंड आकारण्यात आला. तसेच तसेच पर्यूषण काळातील खाद्यपदार्थांवरील निर्बंधांसंदर्भात शाळेने कोणते निर्देश दिले होते'', यावर स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र, शाळेने अद्याप खुलासा दिला नसल्याची माहिती शिक्षण विभागाने दिली..Mumbai: 'लालबागचा राजा'च्या दर्शनाच्या नावाखाली ४ भाविकांना गंडा, बारावीतील विद्यार्थ्याला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.