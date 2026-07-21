Kalyan News: मनसे आक्रमक! धर्मेंद्र प्रधान यांच्या फोटोला काळे फासत कल्याणमध्ये तीव्र आंदोलन

कल्याण : नीट परीक्षेतील गैरव्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमधील जंतर मंतर येथे कॉकरोच जनता पार्टीने उग्र आंदोलन केले. यावेळी तरुणांनी संसदेकडे कूच करताच पोलिसांकडून लाठीमार करत अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. या प्रकारामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळले असून देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्ववभूमीवर कल्याण येथे मनसे सेना आक्रमक झाली असून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या फोटोला काळे फासल्याचे समोर आले..मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्जच्या निषेधार्थ कल्याणमध्ये मनसेने आक्रमक आंदोलन छेडले. मनसेने कल्याणमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन काढत यावेळी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या छायाचित्राला काळे फासून पायदळी तुडवले. तसेच केंद्र सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करत मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली..Mumbai Rain: पावसाची दुसरी इनिंग सुरू! मुंबईतील जलसाठ्यात दिवसेंदिवस वाढ, ७ धरणांची आकडेवारी समोर .कल्याणमधील मनसेच्या या आंदोलनात मनसेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि महिला कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला. मनसे पदाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध करत, शिक्षण आणि भविष्यासाठी शांततेत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करणे लोकशाहीला काळिमा फासणारे असल्याची टीका केली..त्याचबरोबर हे विद्यार्थी आहेत की देशद्रोही? असा सवाल उपस्थित करत आंदोलनकर्त्यांशी अशा प्रकारची वागणूक अस्वीकार्य असल्याचे मनसे पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी म्हटले. तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही केली. या आंदोलनादरम्यान काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र पोलिसांच्या बंदोबस्तात आंदोलन शांततेत पार पडल्याची माहिती आहे..Navi Mumbai: परीक्षेच्या 24 तास आधी भरती रद्द! १८ हजार ९३० उमेदवारांमध्ये संभ्रम, नवी मुंबई महापालिकेत स्थगन प्रस्ताव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.