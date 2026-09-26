Raj Thackeray: ठाकरे बंधू एकटवले! ४ ऑक्टोबरला 'जनमोर्चा'ची घोषणा; नेमका मुद्दा काय?

मुंबई : SIR म्हणजेच मतदारयादी पुनर्रनिरीक्षण प्रक्रियेत ज्ञानेश कुमार यांनी मनमानी केली. तसेच त्यांनी आपल्या सहकारी आयुक्तांचे ऐकले नाही, असा दावा करणारे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसने दिलं होतं. या वृत्तामुळे संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी विरोधक आक्रमक झाले असून राहुल गांधी,उद्धव ठाकरे,राज ठाकरे आणि सीजेपीसह विरोधकांकडून देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत ठाकरे बंधूंकडून जन मोर्चा काढला जाणार आहे. .निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात मनसे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाकडून एकत्रित मोर्चा काढण्यात येणार आहे. येत्या ४ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत हा 'जनमोर्चा' येणार असल्याची माहिती राज ठाकरे यांनी समाज माध्यमाद्वारे दिली आहे. आज सकाळी संजय राऊत आणि राज ठाकरे यांच्या झालेल्या भेटीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी समाज माध्यमावर ही प्रतिक्रिया मांडली आहे..डोळ्यांत अश्रू, ओठांवर ‘पुढच्या वर्षी लवकर या…' लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप; गर्दीच्या महासागरात शेवटचा दर्शनाचा क्षण.''निवडणूक आयोगाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली ‘एसआयआर’च्या नावाखाली मतदारांसोबत झालेल्या फसवणुकीविरोधात मुंबईत मोर्चा काढला जाणार आहे. तथापि, हा मोर्चा एका पक्षापुरता न राहता तमाम राजकीय व्यवस्थेचा आणि जनतेचा आवाज ठरेल, यासाठी सर्व राजकीय पक्षांना या मोर्चामध्ये सहभागी व्हावे'' असे राज ठाकरे यांनी पोस्ट करत म्हटले आहे. तसेच ''देशातील लोकशाही आणि या देशाचे संविधान वाचवण्यासाठी एकत्र या!'' असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे..दरम्यान, ठाकरे बंधूंकडून काढल्या जाणाऱ्या 'जनमोर्चा'बाबत वेळ आणि ठिकाण अद्याप जाहीर केले नसून, लवकरच सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे, असे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे..नाशिक महामार्गावर वाहतूक कोंडी! भिवंडीत १० किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा, १५ मिनिटांच्या प्रवासाला तब्बल ३ तास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.