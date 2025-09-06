Ganesh Visarjan: ...पुढच्या वर्षी लवकर या! मुंबईत १२ वाजेपर्यंत ४०० हून अधिक श्रींचे विसर्जन

मुंबई : अनंत चतुर्थीदिवशी राज्यभरात अनेक गणरायांच्या मूर्तीचे विसर्जन होणार असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. मुंबईतही सार्वजनिक मंडळासोबत अनेक घरघुती मूर्तींचेही विसर्जन होत आहे. सकाळपासूनच गणरायाचे विसर्जन मिरवणूक सुरू असून मुंबईत दुपारी १२ वाजेपर्यंत ४००हून अधिक मूर्तींचे विसर्जन झाल्याचे समोर आले आहे. .महानगरपालिकेने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गणेश विसर्जनाच्या ११ व्या दिवशी दुपारी १२ वाजेपर्यंत मुंबई शहरात एकूण ४०५ मूर्तींचे विसर्जन झाले. यापैकी ११ सार्वजनिक (सार्वजनिक) मूर्ती, ३८३ घरगुती (घरगुती) मूर्ती आणि ११ गौरी मूर्ती होत्या. दरम्यान या विसर्जन मिरवणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडला नसून विसर्जन सुरळीत पार पडले आहे..विसर्जन न होताच परतणार गणरायाची मूर्ती, असा निर्णय घेण्यामागची मंडळाची नेमकी भावना काय? जाणून घ्या .दरम्यान, १० दिवसांच्या गणपती उत्सवाच्या शेवटच्या आणि शेवटच्या दिवशी अनंत चतुर्दशीला गणेश मूर्तींच्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी शनिवारी पावसाचा सामना करत भाविकांनी गर्दी केली होती. गणरायाचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या लोकांनी रस्ते गर्दीने भरले होते. या गणेश विसर्जन प्रक्रियेची सुरक्षितता आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी शहरातील विसर्जन स्थळांवर पोलीस आणि महापालिका अधिकारी तैनात आहेत..मुंबईतील प्रतिष्ठित गणपती मंडळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मध्यवर्ती भागातील लालबाग येथे, तेजुकाया, गणेश गल्ली आणि इतर अनेक मंडळांच्या मूर्तींच्या विसर्जनाने मिरवणुकीची सुरुवात झाली. "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षा लवकर या" च्या मोठ्या जयघोषात त्यांच्या मंडपांमधून भव्य मूर्ती बाहेर पडल्या. लालबाग आणि इतर प्रमुख मिरवणुकीच्या मार्गांवर हजारो लोक प्रार्थना करत, संगीत, नृत्य आणि उत्सवाच्या गुलालाच्या ढगांनी भरलेल्या उत्साही मिरवणुकांचे साक्षीदार होण्यासाठी जमले होते..गिरगाव चौपाटीवर नागरिकांची गर्दीगणेश मूर्ती विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीकडे निघाले असून चौपाटीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरही लोक रांगेत उभे होते. दरम्यान, अनंत चतुर्दशीला मूर्ती विसर्जनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मुंबईत २१,००० हून अधिक पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. तसेच पहिल्यांदाच, पोलीस मार्ग व्यवस्थापन आणि इतर वाहतूक-संबंधित अद्यतनांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरतील, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले..समुद्रकिनाऱ्यावर वाळूच का असते? ती कशी तयार होते? जाणून घ्या रहस्य....एआय-आधारित नियंत्रण कक्षगिरगाव चौपाटीवर एआय-आधारित नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे, तर प्रमुख गणपती मंडळांना क्यूआर कोड तसेच विसर्जन मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या वाहनांसाठी स्टिकर्स देण्यात आले आहेत. यामुळे पोलिसांना वाहने शोधण्यास, गर्दीवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, जेणेकरून वाहतूक वळवण्यासाठी रिअल टाइममध्ये त्यांचे व्यवस्थापन करता येईल, असेही ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.