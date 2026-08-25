Mumbai News: भुलेश्वर दुर्घटनेनंतर BMC चा मोठा निर्णय! मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी फिटनेस सर्टिफिकेट बंधनकारक; जड मूर्तींसाठी नवा नियम

गणेशोत्सवादरम्यान मूर्तींचे सुरक्षित आगमन सुनिश्चित करण्यासाठी बीएमसी प्रशासनाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. भुलेश्वरमध्ये गणेश मूर्तीच्या आगमनादरम्यान झालेल्या अपघातानंतर आता एक टनापेक्षा जास्त वजनाच्या गणेश मूर्तींसाठी फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच मूर्तीची ऑर्डर दिल्याच्या वेळेपासून ते मूर्ती तयार होऊन मंडळात येईपर्यंतची संपूर्ण माहिती नोंदवली जाईल. जड मूर्तींच्या आगमनादरम्यान अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर विशेष देखरेख ठेवली जाईल. .या संदर्भात एक विशेष कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी डीएमसी झोन २ चे अधिकारी प्रशांत सपकाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी एक बैठक आयोजित केली जाईल. या बैठकीत मूर्तींची सुरक्षा, योग्यता प्रमाणपत्रे आणि त्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील नियमांना अंतिम रूप दिले जाण्याची शक्यता आहे. बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी रस्ते विभाग आणि सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना गणेशोत्सवादरम्यान मूर्तींच्या आगमनासाठी आणि विसर्जनासाठी वापरले जाणारे रस्ते खड्डेमुक्त ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. .संकटात धावून आला ‘लालबागचा राजा’! भुलेश्वरचा राजा मंडळाला ११ लाख, तर मृतांच्या कुटुंबीयांनासाठीही आर्थिक मदत जाहीर.प्रशासनाचा असा विश्वास आहे की, जड मूर्तींची वाहतूक करताना रस्त्यांच्या खराब स्थितीमुळे अपघातही होऊ शकतात. शनिवारी भुलेश्वरमध्ये 'भुलेश्वरच्या राजा'च्या मूर्तीच्या आगमनावेळी एक वेल्डिंग सपोर्ट तुटला. त्यामुळे गणेशाची मूर्ती पुढे कोसळली. या अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला आणि पाच जण जखमी झाले. या घटनेचा अहवाल बीएमसीच्या अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवणगारे-वर्मा यांना सादर करण्यात आला. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. .या चर्चेनंतर, जड गणेश मूर्तींसाठी योग्यता प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रभाग कार्यालयात एक विशेष पथक तयार केले जाईल. संबंधित प्रभाग अधिकारी या पथकाचे नेतृत्व करतील. मूर्तीच्या उभारणीपासून ते तिच्या सुरक्षित आगमनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर माहिती उपलब्ध व्हावी आणि गणेशोत्सवादरम्यान जड मूर्तींशी संबंधित धोके कमीत कमी व्हावेत, हे बीएमसीचे उद्दिष्ट आहे..Education: शिक्षणावर तरतुदीपेक्षा अधिक खर्च करणार,'डीपीडीसी'च्या खर्चातून मान्यता; सरकारचा निर्णय.मुंबई बीएमसीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला असेही समोर आले आहे की, पुतळा पूर्णपणे तयार आणि मजबूत नसणे हे भुलेश्वर घटनेचे एक संभाव्य कारण असू शकते. हे लक्षात घेऊन आता एक टनापेक्षा जास्त वजन असलेल्या मूर्तींची सविस्तर नोंद तयार केली जाईल. पुतळ्याची ऑर्डर केव्हा दिली, तो कोणत्या सामग्री आणि तंत्रज्ञानाने बनवला जात आहे, तो तयार करायला किती वेळ लागेल आणि पुतळा पूर्णपणे मजबूत व्हायला किती दिवस लागतील, याबद्दल माहिती गोळा करण्यासाठी प्रशासन शिल्पकारांशी समन्वय साधेल. याव्यतिरिक्त संबंधित गणेश मंडळ आपल्या पंडालमध्ये कोणती मूर्ती नेणार आहे, याची माहितीही नोंदवली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.