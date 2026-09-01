मुंबई

Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ

MGL CNG Rate : मुंबईकरांना १ सप्टेंबरपासून दुहेरी आर्थिक फटका बसला असून सीएनजी-पीएनजीसोबत रिक्षा आणि टॅक्सीच्या भाड्यातही वाढ झाली आहे. महानगर गॅसने सीएनजीच्या दरात ₹2 प्रति किलो वाढ केली असून मुंबई आणि आसपासच्या भागात नवीन दर ₹88 प्रति किलो झाला आहे.
Mumbai CNG price hike

Mumbai CNG price hike

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मुंबईकरांना १ सप्टेंबरपासून दुहेरी आर्थिक फटका बसणार आहे. एका बाजूला 'महानगर गॅस'ने सीएनजी (CNG) आणि घरगुती पीएनजी (PNG) च्या दरात वाढ केली आहे, तर दुसरीकडे टॅक्सी आणि रिक्षांच्या भाड्यातही वाढ झाली आहे.

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