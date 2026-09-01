Mumbai CNG PNG Price Hike : मुंबईकरांच्या खिशाला आजपासून डबल कात्री! CNG-PNG महागला, रिक्षा-टॅक्सी भाड्यातही वाढ

मुंबईकरांना १ सप्टेंबरपासून दुहेरी आर्थिक फटका बसणार आहे. एका बाजूला 'महानगर गॅस'ने सीएनजी (CNG) आणि घरगुती पीएनजी (PNG) च्या दरात वाढ केली आहे, तर दुसरीकडे टॅक्सी आणि रिक्षांच्या भाड्यातही वाढ झाली आहे..महानगर गॅसने सीएनजीच्या दरात प्रति किलो २ रुपये आणि घरगुती पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) च्या दरात प्रति एससीएम (SCM - स्टँडर्ड क्युबिक मीटर) १ रुपयाने वाढ केली आहे. त्याच वेळी, मुंबई महानगर क्षेत्रातील टॅक्सी आणि रिक्षांच्या किमान भाड्यातही वाढ करण्यात आली आहे. या दोन्ही बदलांची अंमलबजावणी १ सप्टेंबरपासून झाली आहे..CNG Price Hike: सीएनजी वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! पुन्हा दरवाढ; आता एका किलोसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये.महानगर गॅसने सोमवारी जाहीर केले की, मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील सीएनजीचा नवीन दर आता प्रति किलो ८८ रुपये झाला आहे. ही दरवाढ १ सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाली. पश्चिम आशियातील तणावामुळे ही दरवाढ करावी लागल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. .कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी निगडित गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपनीच्या परिचालन खर्चावर झाला आहे. MGL ने सांगितले की, सीएनजीची मागणी प्रचंड आहे आणि आवश्यक गॅसपैकी मोठा हिस्सा आयात केलेल्या 'स्पॉट आरएलएनजी' द्वारे पूर्ण केला जात आहे, जो अधिक महाग असतो. कंपनीने नमूद केले की, जरी या दरवाढीमुळे वाढत्या खर्चाची केवळ अंशतः भरपाई होणार असली, तरी यामुळे ग्राहकांना सीएनजीचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित होतो..Rickshaw-Taxi Fare Hike: रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार, 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार; किती भाडे वाढणार?.या दरवाढीचा फटका मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, लातूर आणि धाराशिव, तसेच कर्नाटकच्या चित्रदुर्ग आणि दावणगेरे जिल्ह्यांमधील सुमारे १३ लाख सीएनजी वाहनधारकांना बसणार आहे. या सर्व ठिकाणची वाहने MGL च्या नेटवर्कमधून गॅस घेतात. .याव्यतिरिक्त, सुमारे ३० लाख घरगुती पीएनजी ग्राहकांना आता प्रति एससीएम १ रुपया अधिक मोजावा लागेल. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली आणि आसपासच्या भागात गॅस पुरवठा करणाऱ्या 'इंद्रप्रस्थ गॅस'नेही सीएनजीच्या दरात प्रति किलो ३.८९ रुपयांची वाढ केली होती, ज्यामुळे तो दर प्रति किलो ८६.९८ रुपयांवर पोहोचला होता. .दुसरीकडे, मुंबईतील प्रवाशांना आता रिक्षा आणि टॅक्सीसाठी अधिक भाडे मोजावे लागणार आहे. आता ऑटो-रिक्षांचे किमान भाडे २७ रुपये झाले आहे, तर काळ्या-पिवळ्या टॅक्सींचे किमान भाडे ३३ रुपयांपर्यंत वाढले आहे. मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (MMRTA) या भाडेवाढीला मंजुरी दिली आहे. ऑटो-रिक्षांच्या भाड्यात १ रुपयाची आणि टॅक्सींच्या भाड्यात २ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. .टॅक्सीचे भाडे प्रति किलोमीटर २०.६६ रुपयांवरून २१.९० रुपये झाले आहे, तर ऑटो-रिक्षाचे भाडे प्रति किलोमीटर १७.१४ रुपयांवरून १८.२२ रुपये झाले आहे. टॅक्सीसाठी, सुरुवातीच्या १.५ किलोमीटरचे भाडे आता ३१ रुपयांऐवजी ३३ रुपये असेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.