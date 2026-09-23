Aditya Thackeray Disha Salian Case : दिशा सालियान प्रकरणात आदित्य ठाकरेंचे 500 कोटींच्या नोटिशीला 26 पानी उत्तर; सतीश सालियान यांचे सर्व आरोप फेटाळले

मुंबई : दिशा सालियान प्रकरणावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापले असतानाच आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांना पाठविलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या कायदेशीर नोटिशीला अखेर उत्तर देण्यात आलं आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांनी 26 पानी उत्तराद्वारे नोटिशीतील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत..सतीश सालियान यांनी केलेले आरोप तथ्यहीन असल्याचे आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सतीश सालियान यांची बदनामी करण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचेही त्यांच्या वकिलांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे..16 सप्टेंबरच्या पोस्टचा संदर्भआदित्य ठाकरे यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरात 16 सप्टेंबर रोजी करण्यात आलेल्या सोशल मीडिया पोस्टचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. या पोस्टमध्ये सतीश सालियान यांचे नाव कुठेही घेण्यात आलेले नाही, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच, पोस्टमधील कोणतेही विशिष्ट वाक्य सतीश सालियान यांच्याकडे निर्देश करणारे नसल्याचेही उत्तरात म्हटले आहे..Thane Ring Metro : 1988 ची संकल्पना अखेर प्रत्यक्षात! भिवंडी, कल्याण अन् मुंबईचा प्रवास होणार अतिशय सोपा; ठाण्याच्या 'रिंग मेट्रो' प्रकल्पाचा रंजक प्रवास माहितीये का?.निष्पक्ष चौकशीची मागणीदिशा सालियान प्रकरणाशी संबंधित आरोपांची अधिकृत आणि निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे आदित्य ठाकरे यांच्या वतीने नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ पद्धतीने चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सतीश सालियान यांच्या कायदेशीर नोटिशीला आदित्य ठाकरे यांच्या वकिलांकडून 26 पानी उत्तर देण्यात आले असून, त्यामध्ये नोटिशीतील आरोपांना सविस्तर प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.