मुंबई

Mumbai Local Train: लोकलमधील गर्दी संपणार, दर २ मिनिटांनी ट्रेन धावणार; रेल्वे प्रशासनाचा नवा प्लॅन

Railway Kavach 5.0: रेल्वे प्रशासनाने 'कवच 5.0' विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे दर दोन मिनिटांनी लोकल उपलब्ध होणार असून नागरिकांचा लोकल प्रवास आरामदायी होणार आहे.
Railway Kavach 5.0 system

Railway Kavach 5.0 system

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे लोकल प्रवासात प्रवाशांची नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येते. ही गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने नवी उपाययोजना काढली जाणार आहे. ज्यामुळे दर दोन मिनिटांनी लोकल उपलब्ध होणार आहे.

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