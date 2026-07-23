Mumbai Local Train: लोकलमधील गर्दी संपणार, दर २ मिनिटांनी ट्रेन धावणार; रेल्वे प्रशासनाचा नवा प्लॅन

मुंबई : मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे लोकल प्रवासात प्रवाशांची नेहमीच मोठी गर्दी दिसून येते. ही गर्दी कमी करण्यासाठी प्रशासनाने नवी उपाययोजना काढली जाणार आहे. ज्यामुळे दर दोन मिनिटांनी लोकल उपलब्ध होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वे प्रशासनाकडून नागरिकांचा प्रवास सुरळीत व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. अशातच प्रशासनाने लोकलमधील प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच आरामदायी प्रवास होण्यासाठी स्वदेशी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणालीच्या पुढील टप्प्यातील 'कवच 5.0' विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रणालीमुळे लोकलचा वक्तशीरपणा वाढण्यास मदत मिळणार आहे..Mumbai Rain: मुंबईकरांची जीवनवाहिनी कोलमडली! विरार-डहाणू लोकलसेवा पूर्णतः बंद; प्रवाशांचे हाल .दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाची एटीपी प्रणाली मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गासाठी विकसित केली जात आहे. यामुळे दोन लोकल ट्रेनमधील अंतर कमी होणार असून लोकल येत्या काळात दर दोन मिनिटांनी उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर ही यंत्रणा सुरु झाल्यावर लोकलची संख्या ४ हजारांपर्यंत करणे शक्य असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे..वैशिष्ट्ये कोणती?रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वर्षभरापूर्वी 'कवच 5.0'ची घोषणा केली होती. या प्रणालीची तांत्रिक वैशिष्ट्ये अंतिम करण्याचे काम 'संशोधन डिझाइन आणि मानक संस्था' (आरडीएसओ) करत आहे. त्यानंतर उपनगरीय सेवेसाठी स्वतंत्र 'कतच 5.0'ची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या प्रणालीमुळे ट्रेनच्या हालचालीनुसार सिग्नल आपोआप बदलणार असून रेल्वे गाड्या सुरक्षित अंतर ठेवून कमी वेळेत धावू शकणार आहेत..कवच 5.0 प्रणाली कशी असणार?कवच 5.0 प्रणालीमध्ये सिग्नलची माहिती थेट लोकोपायलटच्या चालक कक्षातील डिस्प्लेवर उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे लोकोपायलटला ट्रॅकवरील सिग्नलकडे सतत लक्ष ठेवण्याची गरज भासणार नाही. मुसळधार पाऊस, दाट धुके परिस्थितीतही ही यंत्रणा प्रभावीपणे काम करू शकणार आहे..Navi Mumbai Crime: उलवेत विकृतीचा कळस! तरूणांकडून दोन श्वानांवर अत्याचार, प्राणीप्रेमींमध्ये संताप.अपघात टळणाररेल्वे लोकोपायलटने सिग्नल ओलांडण्याचा धोका निर्माण केला किंवा गाडीचा वेग मर्यादेपेक्षा जास्त होताच ‘कवच 5.0’ यंत्रणा स्वतःहून ब्रेक लावून अपघात टाळण्यास मदत करू शकणार आहे. तथापि, ही प्रणाली रेल्वेसाठी गेमचेंजर ठरणार असून यामुळे येत्या काळात मुंबईकरांचा लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित, जलद आणि आरामदायी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.