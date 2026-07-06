गाजावाजा करून उद्घाटन केलं, पण दरडीवर उपाययोजना नव्हत्या का? मिसिंग लिंकवरून मनसेचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

मुंबई आणि पुण्यात सध्या मुसळधार पावसाने अक्षरश: धुमाकूळ घातला असून अनेक ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. विशेष म्हणजे, काही दिवसांपूर्वीच सुरू करण्यात आलेल्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पातही दरड कोसळली आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून मुंबई-पुणे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. या घटनेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरणही तापलं आहे. "या मार्गाचं उद्घाटन करण्यापूर्वी सरकारने सर्व सुरक्षा मानकांची योग्य तपासणी केली होती का?" असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जातो आहे..या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधला आहे. "गाजावाजा करून उद्घाटन केलं, पण दरड कोसळू नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या नव्हत्या का?" असा प्रश्न मनसेने 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील पोस्टद्वारे उपस्थित केला आहे..Missing Link : मिसिंग लिंकवर खड्डेच खड्डे, पहिल्या पावसानेच कामाची पोलखोल; प्रशासनाकडून पॅचवर्क, VIDEO VIRAL.मनसेने नेमकं काय म्हटलं?मनसेने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वी मोठ्या गाजावाजात उद्घाटन झालेल्या मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पावर दरड कोसळून वाहतूक ठप्प झाली आहे. हा दरडप्रवण भाग असल्याची माहिती असतानाही त्यानुसार आवश्यक उपाययोजना का करण्यात आल्या नाहीत? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की या प्रकल्पाचं टेस्टिंग अजून सुरू आहे. जर तसं असेल, तर उद्घाटनाच्या वेळी नागरिकांना याची माहिती का देण्यात आली नाही? नागरिकांची वाहतूक सुरू करून टेस्टिंग करण्यामागे नेमकं काय कारण होतं? उद्घाटनाचं श्रेय घेतलं, पण आता या दुर्लक्षाची जबाबदारीही स्वीकारणार का?" असा प्रश्नही मनसेने उपस्थित केला आहे..काँग्रेसकडूनही मुख्यमंत्र्यांवर टीकायाशिवाय काँग्रेसनेही या घटनेवरून महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. "फडणवीस सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे मिसिंग लिंकची सध्याची परिस्थिती," असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसने पुढे म्हटलं आहे की, "काही दिवसांपूर्वी मिसिंग लिंकवर खड्डे पडल्यावर विविध कारणं देण्यात आली. आता दरड कोसळल्याचं कोणतं नवीन कारण सांगणार आहात? पावसाचं कारण पुढे करून नागरिकांची दिशाभूल करणं थांबवा. हा उघड भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामाचा परिणाम असून, यामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे." अशी टीका काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे..Missing Link: मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकची एक लेन सुरू, दुसरी बंद; वाहतूक पर्यायी मार्गाने, प्रवास करण्याआधी चेक करा.रोहित पवारांनी सरकारला केलं लक्ष्ययावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनीही सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं, "मिसिंग लिंकवर durability तपासण्यासाठी खड्डे पडले होते, मग आज durability तपासण्यासाठी दरड कोसळली आहे का? मिसिंग लिंकच्या कामात केवळ दलाली आणि भ्रष्टाचाराची लिंक झाली, त्यामुळे सुरक्षाच 'मिसिंग' झाली आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांतील पावसाने या सरकारच्या पोकळ दाव्यांची पोलखोल केली असून, त्यांच्या भ्रष्ट कारभाराचा पर्दाफाश केला आहे. या सरकारला जनता माफ करणार नाही." असं रोहित पवार म्हणाले..दरड हटवण्याचं काम सुरुदरम्यान, या घटनेनंतर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली असून पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहने जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावर (NH-48) वळवण्यात आली आहेत. प्रशासनाने नागरिकांना आवश्यक असल्याशिवाय या मार्गावर प्रवास टाळण्याचं आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचं आवाहन केलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मिसिंग लिंक परिसरात दरड कोसळल्यानंतर यंत्रणांनी तातडीने बचाव आणि साफसफाईचं काम हाती घेतलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.