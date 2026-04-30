Arvind Sawant railway issue : मुंबई-सावंतवाडी, दादर-रत्नागिरी, मुंबई-पंढरपूर आणि नांदेड-पुणे रेल्वे सुरू होणार का? खासदार अरविंद सावंत आक्रमक

Mumbai Pandharpur train news : 'गतिमान महाराष्ट्र, समृद्ध कोकण' या ब्रीदवाक्याखाली मुंबईतील दादर येथे 'महाराष्ट्र रेल्वे परिषद' उत्साहात पार पडली. या परिषदेत राज्यातील रेल्वे प्रवासी संघटना आणि अभ्यासकांनी एकत्र येत कोकण रेल्वेचे विलिनीकरण, दुहेरीकरण आणि बंद पडलेल्या गाड्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला. खासदार अरविंद सावंत यांनी रेल्वे प्रशासनाला १० दिवसांची मुदत दिली असून, मागण्या मान्य न झाल्यास ३ मेनंतर तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..कोरोना काळात बंद केलेल्या सुमारे ३० रेल्वेगाड्या अद्यापही सुरू न झाल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. रत्नागिरी-दादर पॅसेंजर, कोल्हापूर-मुंबई सह्याद्री एक्स्प्रेस, भुसावळ-मुंबई पॅसेंजर, मुंबई-विजापूर आणि पुणे-पनवेल पॅसेंजर तातडीने पूर्ववत कराव्यात. कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत पूर्णतः विलिनीकरण करावे आणि संपूर्ण मार्गाच्या दुहेरीकरणाला गती द्यावी. गेली अनेक वर्षे रखडलेले सावंतवाडी टर्मिनसचे काम प्राधान्याने पूर्ण करावे..या परिषदेला खासदार अरविंद सावंत आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी उपस्थित राहून सर्व मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला. प्रलंबित तांत्रिक प्रश्न मार्गी लावणे, प्रवाशांच्या सुरक्षेत वाढ करणे आणि नव्या रेल्वेमार्गांच्या कामांना गती देणे याबाबतचे ठराव यावेळी मंजूर आले. राज्यातील विविध प्रवासी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या लढ्यात एकजुटीने सहभागी होण्याचा निर्धार व्यक्त केला..दादर-रत्नागिरी, मुंबई-सावंतवाडी, मुंबई-पंढरपूर आणि नांदेड-पुणे या गाड्यांबाबत मध्यरेल्वेला १० दिवसांची मुदत दिली आहे. जर रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक पावले उचलली नाहीत, तर ३ मेपासून लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष छेडला जाईल.- अरविंद सावंत, खासदार.