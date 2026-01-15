मुंबई

Mumbai Municipal Election : 'मतदान केंद्रावर EVM मशिन्स पडताहेत बंद, तर काही मशिन्सला बसतोय करंट'; मनसे नेते अविनाश जाधव यांचा गंभीर आरोप

EVM Malfunction Reported During Mumbai Municipal Election : मुंबई, ठाणे व नवी मुंबईतील मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम बिघाड आणि मतदार यादीतील त्रुटींमुळे गोंधळ उडाला असून मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
Mumbai Municipal Election 2026

बाळकृष्ण मधाळे
Mumbai Municipal Election 2026 : मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील विविध मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशिन्स तसेच मतदार याद्यांबाबत मोठ्या प्रमाणात घोळ सुरू असल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला आहे. अनेक मतदारांना दीड ते दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत असून, काही ठिकाणी ईव्हीएम मशिन्स अचानक बंद पडत असल्याचे, तर काही ठिकाणी मशिन्सना करंट लागत असल्याच्या तक्रारी समोर येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अविनाश जाधव माध्यमांशी बोलत होते.

