Mumbai Thane Rain Traffic : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा जोर; पुढील २४ तास महत्त्वाचे, वाहतूक कोंडीची काय आहे स्थिती?

IMD Weather Forecast : मुंबई आणि उपनगरांत बुधवारी सकाळपासून मुसळधार पावसाने जोर धरला असून, अनेक भागांत अवघ्या तीन तासांत २० ते ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. उत्तर उपनगरातील बोरिवली, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर, मुलुंड, ठाणे आदी भागांत १०० मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झाल्याची माहिती हवामान तज्ज्ञांनी दिली आहे. दिवसभर मुंबई, ठाणे, पालघर, नाशिक घाटमाथा तसेच दक्षिण गुजरातच्या काही भागांत मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे..गेल्या २४ तासांत मुंबई आणि परिसरात बहुतांश ठिकाणी ४० ते ७० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. सकाळपासूनच पावसाची एक दमदार सर सुरू असून, काही ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहतुकीचा वेग मंदावला असून, अनेक मार्गांवर वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत आहे..दरम्यान, हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस मुंबई आणि उपनगरांत पावसाचा जोर कायम राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्यात मॉन्सूनला पोषक हवामान प्रणाली सक्रिय असल्याने कोकणासह मध्य महाराष्ट्रातही मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यास रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यासह काही भागांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे..Rain Red Alert : राज्यातील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट; २४ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे मुसळधार सरींचा अंदाज.सततच्या पावसामुळे मुंबईतील सखल भागांत पाणी साचणे, रेल्वे व रस्ते वाहतुकीवर परिणाम होणे, तसेच कार्यालयीन वेळेत प्रवाशांची गैरसोय होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. प्रशासनाने नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडणे टाळण्याचे, तसेच हवामान विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.