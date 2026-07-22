मुंबई

Mumbai Thane Rain Traffic : मुंबई-ठाण्यात मुसळधार पावसाचा जोर; पुढील २४ तास महत्त्वाचे, वाहतूक कोंडीची काय आहे स्थिती?

Mumbai Weather Update : मुंबई आणि ठाण्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून पुढील २४ तास महत्त्वाचे असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. वाहतूक कोंडी आणि पावसाची ताजी स्थिती जाणून घ्या.
Mumbai Thane Rain Traffic

Mumbai Thane Rain Traffic

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IMD Weather Forecast : मुंबई आणि उपनगरांत बुधवारी सकाळपासून मुसळधार पावसाने जोर धरला असून, अनेक भागांत अवघ्या तीन तासांत २० ते ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. उत्तर उपनगरातील बोरिवली, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर, मुलुंड, ठाणे आदी भागांत १०० मिलिमीटरहून अधिक पाऊस झाल्याची माहिती हवामान तज्ज्ञांनी दिली आहे. दिवसभर मुंबई, ठाणे, पालघर, नाशिक घाटमाथा तसेच दक्षिण गुजरातच्या काही भागांत मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Thane
rain
Mumbai
Weather
Mumbai Rain
rain alerts Maharashtra
Pune rain alert