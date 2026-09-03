Mumbai Viral Video : एका बाजूला अरबी समुद्र, दुसऱ्या बाजूला विमानतळ! मुंबईतील हे ८० कोटींचं घर पाहीलंत का? सोशल मीडियावर हवा...

₹80 crore Mumbai home video goes viral on social media: मुंबईने अनेकांची स्वप्न पूर्ण केली. इथे मेहनत केली, तर सर्वकाही साध्य करता येतं, हे मुंबई शिकवते. त्यामुळेच मुंबईला स्वप्नांची नगरी म्हटलं जातं. बॉलिवूड, क्रिकेटमधील सेलिब्रेटींपासून मोठमोठे उद्योजकांची घरंही याच मायानगरीत आहेत. त्याचमुळे कदाचीत देशातील महागड्या शहरांमध्ये आर्थिक राजधानीचा क्रमांक येतो. येथे झोपडीलाही लाखोंची किंमत आहे, तर मग आलीशान इमारतीतील खोलीच्या किमतीचा अंदाज न बांधलेलाच बरा... पण, सध्या मुंबईच्या एका घराची जोरदार चर्चा आहे आणि त्याची किंमत सर्वांना थक्क करणारी ठरतेय....मुंबईतील जुहू परिसर हा उच्चभ्रू वस्तीचा म्हणून ओळखला जातो आणि तेथीलच एक घर सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. जुहू परिसरातील या घराची किंमत ८० कोटी असल्याचा दावा केला जातोय आणि त्याने नेटकऱ्यांची झोप उडवली आहे. 5BHK अन् ५६०० स्क्वेअर फिट असलेल्या या घराच्या समोरच्या बालकनीतून अरबी समुद्र दिसतो, तर दुसऱ्या बालकनीतून जुहू विमानतळ... या घराचा VIDEO VIRAL झाला आहे..Navi Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाचा ताण नवी मुंबई पेलणार का? अपुऱ्या वाहतूक सुविधांमुळे गंभीर प्रश्न निर्माण."जुहू तारा रोड... मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित पत्त्यांपैकी एक, जिथे अरबी समुद्र अक्षरशः तुमच्या दारात आहे," असे फिरोज मोमिन या नावाच्या व्यक्तीने इंस्टाग्रावर पोस्ट केलेल्या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे. तो रिअल इस्टेट सल्लागार असल्याचे त्याच्या बायोमध्ये लिहिले आहे. चार गाड्यांची पार्किंग, स्वीमिंग पूल, जिम, बँक्वेट हॉल, जॉगिंग ट्रॅक, गार्डन, ग्रीन स्पेस आणि भटकंतीसाठी समुद्रकिनारा, अशी या घराची आकर्षणं असल्याचे मोमिन सांगतो.५ बेडरूम्स५,६०० चौ. फूट कार्पेट एरियासंपूर्ण मजला४ कव्हर केलेले कार पार्किंग्स'बेअर-शेल', ज्यामुळे पसंतीनुसार सजावट करता येईलअंदाजे २,२०० चौ. मीटरचा फ्रीहोल्ड भूखंडइमारतीत केवळ ९ निवडक कुटुंबेस्विमिंग पूल, जिम, बँक्वेट हॉल, जॉगिंग आणि वॉकिंग ट्रॅक, बाग, थेट समुद्रकिनाऱ्यावर जाण्याची सोय.अपेक्षित किंमत - ८० कोटी.What did social media say?या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया वाचण्यासारख्या आहेत... एका व्यक्तीने लिहिले की, भैया ठिक ठिक लगाओ, ८० रुपये दुंगी ( नीट भाव लाव ८० रुपये देईन). दुसऱ्याने कमेंट केली की, ३ जन्म लागतील EMI फेडायला... तिसरा लिहिलो, सोमवारी पगार होईल, तेव्हा येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.