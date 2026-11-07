मुंबई

Sharad Pawar Discharged: शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट! ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज, आता प्रकृतीत किती सुधारणा?

Sharad Pawar Health Update : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. उपचारांनंतर त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Sharad Pawar Discharged

Sharad Pawar Discharged

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मुंबईतील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती सुधारणा असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालेला आहे.

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