Sharad Pawar Discharged: शरद पवारांच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट! ब्रीच कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज, आता प्रकृतीत किती सुधारणा?

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मुंबईतील ब्रीच कॅंडी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले असून सध्या त्यांची प्रकृती सुधारणा असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे शरद पवार यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळालेला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. छातीत कफ आणि खोकल्याचा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. .सिडकोचं घर स्वस्तात देतो सांगितलं, बनावट अलॉटमेंट लेटर दाखवून १.६० कोटींचा चुना; पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल.सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत याबाबतची माहिती दिली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू असून डॉक्टरांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर आज शनिवार (ता.७) रोजी डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे..उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाल्यामुळे डॉक्टरांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना रुग्णालयातून घरी जाण्याची परवानगी दिली आहे. सध्या ते मुंबईतील त्यांच्या सिल्व्हर ओक्स या निवासस्थानी दाखल झाले आहेत. साम टीव्हीने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे..BMC: ६९५ अभियंत्यांच्या महापालिकेत बदल्या, ऑनलाइन पद्धतीने राबविली प्रक्रिया; कोणाकडे कोणता विभाग?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.