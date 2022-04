पाण्याच्या बाटल्यांमध्ये लपवून ठेवलेले 5.7 कोटींचे हेरॉईन जप्त; मुंबई पोलिसांची कारवाई

By

पाण्याच्या बाटल्यांमध्ये लपवून ठेवलेले 5.7 कोटी रुपयांचे हेरॉईन मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) गुन्हे शाखेच्या युनिटने (Heroin) जप्त केले आहे. या संबंधित दोघांना अटक करण्यात आली आहे. शमीम खान आणि रफिक शेख असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहे (Nearly 6 crores' heroin hidden in water bottles seized by Mumbai Police)

हेही वाचा: राज्यात आंदोलन चिघळलं असताना सायन रुग्णालयात एसटी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू

पोलिसांनी सांगितल्याप्रमाणे शमीम खान या महिलेवर गुन्हे शाखेच्या युनिट तीनचे पथक लक्ष ठेवून होते. गुरुवारी माहिती मिळाली की ही महिला रफिक शेख नावाच्या व्यक्तीसह मानखुर्द येथे हेरॉइनची तस्करी करत आहे. मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस पथकाने त्यांना ताब्यात घेऊन दोन पाण्याच्या बाटल्या आणि एक पिशवी जप्त केली. धक्कादायक म्हणजे पाण्याच्या बाटल्याच्या तळाशी एक वेगळा डबा होता, ज्यामध्ये हेरॉईन सापडले.

हेही वाचा: सोनम कपूरच्या दिल्लीतील घरात चोरी, दीड कोटींचा ऐवज लंपास

आरोपींची झडती घेतली असता त्यांच्याकडे असलेल्या बॅगमध्ये सुध्दा हेरॉईन सापडले. त्यानंतर त्यांना NDPS कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत अटक करण्यात आली.

आरोपी महिलेवर यापूर्वी किमान दोन गुन्हे दाखल आहेत. याप्रकरणी तपास करत असून आणखी कारवाई होण्याची शक्यता असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.