Mumbai: महाराष्ट्रात टॅक्सी-ऑटो चालकांना मराठी बोलणे अनिवार्य! प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा; प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधण्याचे आदेश

महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा भाषेचा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात टॅक्सी आणि ऑटो चालकांसाठी मराठी अनिवार्य केली आहे. सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, हा निर्णय १ मे पासून मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होईल. गुजरात आणि महाराष्ट्र १ मे रोजी आपला स्थापना दिवस साजरा करतात. .संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासह मुंबईतील मोठ्या संख्येने टॅक्सी आणि ऑटो चालक मराठी बोलू शकत नाहीत. महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईत ऑटो आणि टॅक्सी चालकांमध्ये उत्तर भारतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील परिवहन मंत्री आणि एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी १ मे पासून महाराष्ट्रात टॅक्सी आणि ऑटो चालकांसाठी मराठी अनिवार्य असेल अशी घोषणा केली आहे. .एका अधिकृत निवेदनानुसार, परिवहन विभाग राज्यातील ५९ प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक कार्यालयांमार्फत एक विशेष तपासणी मोहीम राबवेल. चालक मराठी वाचू आणि लिहू शकतात की नाही, हे अधिकारी तपासतील. ही अट पूर्ण न करणाऱ्यांचा परवाना रद्द होऊ शकतो. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या मते, चालकांना परवाना देताना स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे ही नेहमीच एक अट राहिली आहे. .ते म्हणाले की, अलिकडच्या वर्षांत, विशेषतः मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरांमध्ये तक्रारी वाढल्या आहेत. प्रवाशांनी कळवले आहे की, अनेक चालकांना मराठी बोलता येत नाही किंवा त्यांना बोलायचे नसते. सरनाईक म्हणाले की, एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येकाची स्थानिक भाषा शिकणे ही जबाबदारी आहे. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द केले जातील, असा इशारा सरकारने दिला आहे. .तसेच, योग्य पडताळणीशिवाय परवाने देणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते, असेही त्यात म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संवाद सुधारणे आणि दैनंदिन जीवनात मराठीच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या घोषणेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, महाराष्ट्रातील सर्व शालेय मंडळांना मराठी परीक्षा घेणे आणि स्थानिक भाषा एक विषय म्हणून शिकवण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असेल.