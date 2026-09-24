१ हजार ते ६,००० रुपयांत गरबा पार्टनर, व्हायरल पोस्टरनंतर भाजप आमदार आक्रमक; कठोर कारवाईची मागणी

मीरा-भाईंदर : सध्या सोशल मीडियावर 'नवरात्री उत्सवानिमित्त' (Navratri 2026) गरबा पार्टनर भाड्याने मिळणार अशा प्रकारच्या पोस्ट व्हायरल होत आहेत. या प्रकारामुळे सर्वत्र एकच खळबळ उडाली असून या जाहिरातींमागे नेमके कोण आहे? याचा शोध घेतला जात आहे. याप्रकरणी सायबर क्राईमअलर्ट मोडवर आले असून भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवरात्री उत्सव सुरू होण्यापूर्वी सोशल मीडियावर ‘Rent A Garba Partner’ अशा आशयाचे पोस्टर व्हायरल होत आहेत. १ हजार ते ६,५०० रुपयांपर्यंत गरबा पार्टनर मिळणार असल्याचे या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे ‘गरबा पार्टनर’ भाड्याने याबाबतच्या जाहिरातींमागे नेमके कोण आहे?तसेच त्यांचा उद्देश कोणता आणि फक्त गरबा पार्टनर उपलब्ध करून देणे आहे की यामागे काही मोठे षडयंत्र किंवा फसवणुकीचा प्रकार आहे, याचा तपास सायबर क्राईम ब्रांचकडून केला जात आहे..Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर .या प्रकरणी मीरा-भाईंदर विधानसभा मतदारसंघातील भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केला आहे. 'गरबा पार्टनर भाड्याने मिळणार' याविषयी भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. ज्यामध्ये संबंधित प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे..भाजप आमदारांचे पोलिसांना निवेदननवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर ‘Rent a Garba Partner’ ॲपवर कारवाई करण्यासाठी आमदार नरेंद्र मेहता यांची पोलीस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. यामध्ये ॲपच्या माध्यमातून महिला, पुरुष, तरुण-तरुणींना १ हजार ते ६ हजार ५०० रुपयांपर्यंत पार्टनर म्हणून उपलब्ध करून देण्याच्या जाहिराती समाजमाध्यमांवर होत असल्याचा आरोप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केला आहे..मुंबईकरांचा प्रवास सुसाट! ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह भुयारी मार्गासह 'ठाणे-बोरिवली'साठी दुय्यम कर्ज; सरकारचा मोठा निर्णय.दरम्यान, फेसबुक, व्हॉट्स ॲप, इन्स्टाग्रामसह विविध माध्यमांवर या जाहिराती होत असल्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू शकतो किंवा लव जिहाद होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित ॲप तात्काळ बंद करून ॲप मालक तसेच जाहिरात करणाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी मेहता यांनी केली आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी महिला आणि तरुणींनी अशा जाहिरातींपासून सावध राहावे, असे आवाहनही केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.