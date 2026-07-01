सचिन अहिर अपात्र ठरणार की वाचणार? पक्षांतरबंदी कायद्यात नेमकं काय? उपसभापती पद ठरणार कवच

मुंबई, ता. ३० : खासदार फुटीच्या धक्क्यातून सावरण्यापूर्वीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना नवा धक्का दिला. आमदार आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्ती मानले जाणारे विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनाच विधान परिषदेच्या उपसभापतिपदाची उमेदवारी देऊन शिंदे यांनी ठाकरे गटाला गुगली टाकली आहे. Sachin Ahir Nomination Triggers Disqualification Row.शिंदेंच्या या धक्कातंत्राने ठाकरेंच्या पक्षात कमालीची अस्वस्थता पसरली असून, पक्षाचे विधान परिषदेतील संख्याबळ घटले आहे. त्याचबरोबर शिंदे यांनी, ‘ठाकरेंच्या विकेट पडतच राहणार’ असल्याचा इशारा दिल्याने विधानसभेचे आमदारही शिंदेंच्या गळाला लागल्याच्या चर्चेला बळ मिळाले आहे..मुंबईत संततधार! अंधेरी सबवे पाण्याखाली, मध्य आणि पश्चिम रेल्वेची वाहतूक उशिराने; अनेक भाग जलमय, ४ दिवस ऑरेंज अलर्ट.शिवसेनेचा दावा काय?२०२२ मध्ये सचिन अहिर विधान परिषदेवर धनुष्यबाण या चिन्हावर निवडून गेले आहेत. धनुष्यबाण हे चिन्ह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे आहे. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे पक्षांतर नसल्याचा दावा शिवसेनेकडून केला जात आहे..पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो?दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद पाचनुसार पक्षांतर बंदी कायद्यातून लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्याच्या विधान परिषदेच्या सभापती-उपसभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष या पदांवर नियुक्त झालेल्या व्यक्तींना सूट देण्यात आली आहे. आमदार सचिन अहिर उपसभापती म्हणून निवडून आले तर आणि एकटे स्वत:चा पक्ष सोडून गेले तरीही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या परिच्छेद पाचनुसार अहिर यांना अपात्रतेपासून संरक्षण आहे..ठाकरे गटाकडून अभ्यंकर यांना संधीउपसभापतिदाच्या निवडणुकीत शिवसेना (यूबीटी) पक्षाकडून मुंबई शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधी ज. मो. अभ्यंकर यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. विधान परिषदेत महायुतीचे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे अभ्यंकर यांचा निभाव लागणे कठीण दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.