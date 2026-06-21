खासदार वडील शिंदेंच्या शिवसेनेत जाणार, नगरसेवक लेक उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला; म्हणाली, निष्ठेने काम...

शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदारांच्या फुटीच्या पार्श्वभूमीवर आता राजकीय हालाचालींना वेग आला आहे. ठाकरे गटाचे सहा खासदार शिंदे गटात जाणार आहेत. या खासदारांच्या मतदारसंघात आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दौरा करणार आहेत. दरम्यान, ईशान्य मुंबईतील खासदार संजय दिना पाटील यांची मुलगी नगरसेवक राजुल पाटील यांनी मी उद्धव ठाकरेंसोबतच आहे. पक्षासाठी निष्ठेने काम करणार असल्याचं स्पष्ट केलंय. वडिलांच्या भुमिकेबाबत विचारलं असता तो त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे असंही सांगितलं..नगरसेविका राजुल पाटील यांनी काही वेळापूर्वी मातोश्रीवर उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी राजुल पाटील यांनी आपण ठाकरे गटातच असल्याचं उद्धव ठाकरे यांना सांगितलं. वडील शिंदे गटात जाण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. त्याबद्दल विचारले असता राजुल पाटील यांनी त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे असं सांगितलं..Omraje Nimbalkar : ओमराजे निंबाळकरांचा मोठा निर्णय! ठाकरे गटाला पहिल्यांदाच खोचक सवाल; बंडखोरीच्या चर्चेला पूर्णविराम नाही, पण....उद्धव ठाकरेंच्या भेटीनंतर बोलताना राजुल पाटील म्हणाल्या की, मी उद्धव साहेब आणि आदित्य साहेबांना भेटायला आले होते. माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे. मी पक्षातच असून त्यांच्यासोबत आहे. माझं कार्य मी निष्ठेने करेन. माझ्या मतदारसंघात उद्धव ठाकरेंचा दौरा आहे तर त्यांचे स्वागत मी करणार आहे. माझं म्हणणं मी उद्धव साहेबांकडे मांडलं आहेत. आमच्या घरात वैयक्तिक निर्णय घेण्याची पद्धत आहे. माझे वडील त्यांचा निर्णय घेतील, मी माझा निर्णय तुम्हाला कळवतोय असंही राजुल पाटील यांनी म्हटलं..ठाकरे गटाची सहा खासदारांना नोटीसवेगळ्या गटाच्या मंजुरीसाठी लोकसभाध्यक्षांना पत्र देणाऱ्या अन् पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थितीबद्दल सहा खासदारांना ठाकरेंच्या शिवसेनेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. २४ तासांत समाधानकारक उत्तर न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा या खासदारांना देण्यात आला आहे. पक्षाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवणाऱ्या ओम राजेनिंबाळकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, भाऊसाहेब वाकचौरे, संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांना मुख्य प्रतोद अनिल देसाई यांनी ही नोटीस बजावली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.