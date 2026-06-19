संजय दिना पाटील शिंदेंच्या संपर्कात, हे उद्धव ठाकरेंना आधीच सांगितलं होतं, मनसेनच्या नेत्याचा मोठा गौप्यस्फोट

शिवसेनेच्या सहा खासदारांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडल्याचं जवळपास निश्चित झालं आहे. यात ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्याही समावेश आहे. त्यांच्याबाबत आता मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी मोठा दावा केला आहे. संजय दिना पाटील हे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची माहिती आपण यापूर्वीच उद्धव ठाकरेंनी दिली होती, असे देशपांडे यांनी म्हटले आहे..भांडूपमधील प्रभाग क्रमांक ११४ मधून नगरसेविका असलेल्या राजुल पाटील या संजय दिना पाटील यांच्या कन्या आहेत. या जागेवर मनसेने दावा केला होता. मात्र, त्यावेळी उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे यांच्या हस्तक्षेपानंतर राजुल पाटील यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. या निर्णयाबाबत आता संदीप देशपांडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे..Shashikant Shinde Jayant Patil : जयंत पाटील आणि शशिकांत शिंदेंमध्ये दुरावा?, शिंदेंनी एका वाक्यात सांगितलं; कोल्हापुरातून पक्षाची बांधणी करणार.संदीप देशपांडे म्हणाले, "संजय दिना पाटील हे शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याची माहिती मी त्यावेळीच उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोहोचवली होती. त्यामुळे त्यांच्या कन्येला महापालिका निवडणुकीत उमेदवारी देऊ नये, अशी विनंतीही केली होती. आमच्या माजी नगरसेविका अनिशा माजगावकर यांना संधी मिळावी, यासाठी आम्ही आग्रही होतो. मात्र, आमच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले," असा दावा संदीप देशपांडे यांनी केला..Sangli Satara Election: स्वाभिमान दाखविल्यास निकाल बदलेल: जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे; नाराजांची मदत घेणार, दोन्ही राजांनी स्वाभिमान दाखवावा.यावेळी त्यांनी पक्षांतराच्या राजकारणावरही भाष्य केले. "मनसेचे सात नगरसेवक शिवसेनेत दाखल झाले होते, तेव्हा 'टू-थर्ड' नियमाचा आधार घेत त्याचे समर्थन करण्यात आले होते. आता मात्र त्याच मुद्द्यावर वेगळी भूमिका घेतली जात आहे. कोणताही लोकप्रतिनिधी ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येतो, त्याने नंतर पक्ष बदलणे किंवा त्याला दुसऱ्या पक्षात नेण्याचा प्रयत्न होणे, हे लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य नाही," असे मतही त्यांनी व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.