Shaina NC Rahul Gandhi : समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्या आणि बहुपत्नीत्व बंद करा; हिंदू धर्म, 'मनुस्मृती'वरून शिवसेना नेत्या शायना एनसींचा राहुल गांधींवर जोरदार प्रहार

मुंबई : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर शिवसेनेच्या प्रवक्त्या शायना एनसी यांनी जोरदार टीका केली आहे. राहुल गांधी हे हिंदू धर्मग्रंथांकडे केवळ नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच महिलांच्या प्रश्नांवर त्यांची भूमिका निवडक असल्याचेही शायना एनसी यांनी (Shaina NC Rahul Gandhi latest remarks) म्हटले..शायना एनसी म्हणाल्या की, राहुल गांधी हिंदू धर्मग्रंथांवर टीका करतात; मात्र शरिया, तिहेरी तलाक किंवा हलाला यांसारख्या विषयांवर त्यांनी खुलेपणाने भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. केवळ मतपेढीच्या राजकारणासाठी हिंदूंना लक्ष्य करणे म्हणजे ‘निवडक स्त्रीवाद’ असल्याचा आरोप त्यांनी केला..“आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी हिंदुत्वाचा खरा अर्थ धर्मनिरपेक्षता असल्याचे कायम सांगितले आहे,” असेही शायना एनसी यांनी नमूद केले..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.मनुस्मृतीचा विपर्यास करून तिचे चुकीचे चित्रण करणाऱ्यांना उद्देशून त्यांनी राहुल गांधी यांना सवाल केला. “तुम्हाला खरोखरच महिलांची चिंता असेल, तर समान नागरी संहितेला (UCC) पाठिंबा द्या. बालविवाहाला आळा घाला आणि बहुपत्नीत्वाविरोधात कायदा आणण्यासाठी पुढाकार घ्या. या मुद्द्यांवर तुम्ही मौन का बाळगता?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..राहुल गांधी यांच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना शायना एनसी यांनी त्यांना ‘विरोधी पक्षनेते नव्हे, तर प्रचाराचे नेते’ असे संबोधले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणात आरोप-प्रत्यारोपांना पुन्हा धार येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.