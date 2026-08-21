Shweta Tiwari: राज ठाकरे जर अशी माणसं तुमचे समर्थक असतील, तर! श्वेता तिवारीचा सवाल; म्हणाली, फक्त मराठी बोलणं म्हणजे...

मुंबई : प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता तिवारीला अश्लील शब्दांत शिवीगाळ केली जात असून ऑनलाइन ट्रोलिंग केली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ऑनलाइन ट्रोलिंगबद्दल संताप व्यक्त करत श्वेता तिवारीने इन्स्टाग्रामवर स्टोरीमध्ये पोस्ट टाकली आहे. ज्यामध्ये स्वतःला ‘मराठी माणूस’ आणि राज ठाकरेंचे समर्थक म्हणणाऱ्या व्यक्तीकडून शिवीगाळ केली जात असल्याचे तिने म्हटले आहे. या प्रकारावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना थेट सवाल केला आहे. .नेमके प्रकरण काय?प्रसिद्ध अभिनेत्री श्वेता तिवारी हिने इन्स्टाग्रामवर स्टोरीमध्ये टाकलेल्या एका पोस्टमुळे चर्चेत आली आहे. श्वेताने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर स्टोरीवर काही स्क्रीनशॉट शेअर करत तिला ऑनलाइन शिवीगाळ आणि अपमानास्पद कमेंट्सचा सामना करावा लागत असल्याची तक्रार केली आहे. विशेषतः श्वेताला शिवीगाळ करणारे काहीजण स्वत:ला मराठी माणूस आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे समर्थक असल्याचे सांगत आहेत..Mumbai Metro: 'मेट्रो १०'ला सुधारित मान्यता, घोडबंदर रस्ताही ६० मीटर रुंद होणार, ७१६ कोटींनी खर्चात वाढ; कसे असेल भाडे? .श्वेताने यावर नाराजी व्यक्त करत महिलांना सोशल मीडियावर अशा प्रकारे अपमानित करण्याच्या मानसिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. तसेच या प्रकारावर श्वेताने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही थेट सवाल केला आहे. ज्यामध्ये ‘राज ठाकरे, जर असे लोक तुमचे समर्थक असतील, तर मला खरंच जाणून घ्यायचं आहे की तुम्हाला त्यांचं असं वर्तन मान्य आहे का? कारण मराठी बोलणं, स्वत:ला मराठी माणूस म्हणणं आणि महाराष्ट्रावर प्रेम असल्याचा दावा करणं एवढंच पुरेसं नाही. महिलांचा आदर करणंही महत्त्वाचं आहे’, असं तिने म्हटले आहे..श्वेता तिवारीने पोस्टमध्ये काय म्हटले?श्वेता तिवारी हिने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर असे लिहले आहे की, ‘आज मला एका चिंताजनक विषयावर बोलायचं आहे, जो सोशल मीडियावर खूप सामान्य झाला आहे. एखाद्या महिलेला शिवीगाळ करणं. मग ती महिला कोणीही असो. कोणताही पुरुष सोशल मीडियावर एखाद्या महिलेला शिवी देतो. अशा प्रकारची अश्लील भाषा वापरणारे पुरुष अशिक्षित किंवा वाईट परिस्थितीतून आलेले असतीलच असं नाहीच. या क्रूर व्यक्तींपैकी अनेकजण सुशिक्षित असतात. इतकेच नाही तर ते प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलेले दिसतात. त्यांच्या घरी पत्नी, आई, मुली आणि बहिणी असूनही ते इतर स्त्रीबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरतात.'.Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत.त्याचपुढे श्वेताने तिला शिवीगाळ करणाऱ्या युजर्सच्या प्रोफाईलचे स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हटले की, 'दुसऱ्या महिलेला अश्लील भाषेत शिवीगाळ केल्यानंतर हे लोक आपल्या घरी कसे जात असतील? यातला एक राज ठाकरे किंवा त्यांच्या पक्षाचा समर्थक असल्याचे दिसून येतंय. मी लहानापासून महाराष्ट्रात राहिले आहे. माझ्या वडिलांचे संगोपन मुंबईतच झाले. मी लहानपणापासून ‘मराठी माणूस’ असण्याशी जोडलेला अभिमान आणि आदर पाहत आलेय. मराठी संस्कृती स्त्रियांचा, त्यांच्या ताकदीचा आदर करते, याच विश्वासाने मी मोठी झाले आहे.' असे श्वेताने पोस्टमध्ये लिहले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.