Shwetank Tambe: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील तरुण नेत्याचं अपघाती निधन; घटनेनं हळहळ

मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाला धक्का बसणारी बातमी समोर आली आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या एका युवा पदाधिकाऱ्याचे निधन झाले आहे. या घटनेमुळे त्यांचे कुटुंब, मित्रपरिवार ठाकरे गटाचे कार्यकर्ते आणि सहकाऱ्यांमध्ये शोककळा पसरली आहे. तसेच राजकीय वर्तुळातूनही हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .हसतमुख स्वभाव आणि सर्वांशी आपुलकीने वागणारे शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या युवासेनेचे वांद्रे पूर्व विधानसभा समन्वयक श्वेतांक तांबे यांचे अपघाती निधन झाल्याची माहिती समोर आली आहे. नुकतेच श्वेतांक तांबे यांचा ३०वा वाढदिवस मोठ्या जल्लोषात साजरा करण्यात आला होता. मात्र वाढदिवसाच्या आठवडाभरानंतर त्यांचा अपघातात आकस्मिक मृत्यू झाला. श्वेतांक तांबे यांनी ३०व्या वर्षीच अखेरचा श्वास घेतला. आकस्मिकरित्या निधनामुळे शोक व्यक्त केला जात आहे..Mumbai: दत्तक प्रक्रियेवर निर्णय देण्यास जिल्हाधिकारीही सक्षम, उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय .जय सरपोतदार यांच्याकडून श्रद्धांजली अर्पणयुवासेना नेते जय सरपोतदार यांनी श्वेतांक तांबे यांना श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. ''वाटलं नव्हतं कधी श्रद्धांजली अर्पण करावी लागेल, एक निष्ठावंत शिवसैनिक आणि प्रामाणिक मित्र गेला,'' अशा शब्दात त्यांनी शोक व्यक्त केला आहे..आदित्य ठाकरेंनी वाहिली श्रद्धांजलीश्वेतांक तांबे यांच्या अपघाती निधनानंतर आमदार आदित्य ठाकरे यांनी संवदेना व्यक्त केल्या आहेत. 'युवासेना वांद्रे (पूर्व) विधानसभा समन्वयक, निष्ठावंत शिवसैनिक श्वेतांक तांबे ह्यांच्या निधनाचे वृत्त अत्यंत दुःखद आहे. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास शांती देवो आणि तांबे कुटुंबियांना ह्या दुःखातून सावरण्याचे बळ देवो. भावपूर्ण श्रद्धांजली! ॐ शांती.. असे त्यांनी म्हटले आहे..कार्यकर्त्यांकडून शोक व्यक्तश्वेतांक तांबे यांच्या निधनावर त्यांचे मित्र आणि पक्षातील कार्यकर्त्यांनी शोक व्यक्त केला आहे. यावेळी एकाने ''परवा रात्री FB live असणारा मित्र आज आपल्यात नाही. ही फार दुर्दैवी घटना आहे'', असं श्वेतांकच्या एका मित्राने म्हटलं आहे. तसेच ''या वयात तुला श्रद्धांजली देण्याची वेळ माझ्यावर येईल असं कधीच वाटलं नव्हतं, लवकर गेलास मित्रा, अशा शब्दांत अनेकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे.