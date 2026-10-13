SIR मोहिमेत धक्कादायक प्रकार उघड, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पत्त्यावर २७ मतदारांची नोंद

नवी मुंबई : निवडणूक आयोगाने मतदार यादी शुध्दीकरण करण्यासाठी SIR योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत बनावट, बोगस, मयत मतदार शोधून त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येत आहेत. ही योजना राबवत असताना नवी मुंबई महापालिकेत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महानगरपालिका कार्यालयाच्या पत्त्यावर २७ मतदारांची नोंद असल्याचे उघडकीस आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या बेलापूर विभाग कार्यालयाच्या पत्त्यावर चक्क २७ मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. मतदार यादी शुध्दीकरणच्या नावाने अनेक वर्षापासून मतदार यादीत असलेली नावे वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मात्र महानगरपालिका कार्यालयांच्या पत्त्यावर २७ मतदारांची नोंद केल्याचे समोर आले आहे..Mumbai Weather: मुंबईनं मोडला 11 वर्षांचा रेकॉर्ड! तापमान थेट ३८.२ अंश पार; पुढील ६ तास उष्णतेच्या लाटेचा इशारा .या प्रकारामुळे निवडणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी विना पडताळणी करता बोगस नावे कुणाच्या सांगण्यावरून मतदार यादीत ठेवली आहेत. हे पाहण्यासाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी थेट महापालिकेच्या कार्यालयात जाऊन या नावांची पडताळणी केली. .यावेळी २७ मतदारांची नावे महापालिकेच्या बेलापूर कार्यालयात राहत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. मात्र मनसेनेकडून करण्यात आलेल्या तपासात याठिकाणी कोणीही राहत नसल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे नवी मुंबईत मतदार नोंदींबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहे. तसेच याप्रकरणी पुढे काय कारवाई केली जाणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..Panvel Traffic: केवळ पाच मिनिटांच्या प्रवासासाठी तब्बल २ तास, पनवेल-करंजाडे मार्गावर भीषण कोंडी, प्रवाशांचा मनस्ताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.