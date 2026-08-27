Kurla News: उलट्या, जुलाब, ताप आणि चक्कर..., कुर्ल्यात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना विषबाधा

मुंबई : कुर्ला पश्चिमेतील सुंदरबाग परिसरात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना अन्नविषबाधा झाली. उलट्या, जुलाब, ताप, पोटदुखी आणि चक्कर येण्याची लक्षणे जाणवू लागल्यानंतर या सर्वांना भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले. त्यापैकी १४ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, दोघांवर बाह्यरुग्ण विभागाच्या (ओपीडी) माध्यमातून उपचार करण्यात आले..घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरिष भांदिर्गे यांनी भाभा रुग्णालयाला भेट देत रुग्णांची विचारपूस केली. तसेच डॉक्टर आणि रुग्णालय प्रशासनाकडून रुग्णांची प्रकृती आणि त्यांच्यावर सुरू असलेल्या उपचारांची माहिती घेतली. .FDA Drug Inspector Exam: 'पेपरफुटी' प्रकरणी ६ जणांना अटक, MPSCतील तिघांचा समावेश.रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या १४ रुग्णांमध्ये कन्नू पाशा (वय ३), अमिना पाशा (८), सुफियान पाशा (७), मिधत पाशा (१०), रिझमा पाशा (१३), शकीर अली (३१), सबिरा बानो (२६), कौसर शेख (१५), मुस्कान शेख (२४), प्रीती विश्वकर्मा (२२), रोशनी विश्वकर्मा (१८), नसरीन आलम शेख (१९), अबान इरफान खान (१४) आणि इरफान खान (४०) यांचा समावेश आहे. शुबी खान (१४) आणि शाफिया खान (१३) यांच्यावर ओपीडीमध्ये उपचार करण्यात आले..सर्व रुग्णांमध्ये उलट्या आणि जुलाबाची लक्षणे आढळून आली असून, काही रुग्णांना ताप, पोटदुखी आणि चक्कर येण्याचा त्रास झाला. वैद्यकीय तपासणीनंतर रुग्णांच्या प्रकृतीनुसार आवश्यक उपचार करण्यात आले आहेत. सध्या सर्व रुग्णांची प्रकृती स्थिर असून, डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत..Central Railway: मध्य रेल्वेवर १५ दिवस पॉवरब्लॉक, अनेक लोकलवर परिणाम; वेळापत्रकात मोठे बदल.रुग्णालयात दाखल सर्व रुग्णांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. रुग्णांना आवश्यक ते उपचार मिळत आहेत. अन्नविषबाधेचे नेमके कारण आणि संबंधित खाद्यपदार्थाबाबत तपासणी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.- हरिष भांदिर्गे, आरोग्य समिती अध्यक्ष, मुंबई महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.