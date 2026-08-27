मुंबई

Kurla News: उलट्या, जुलाब, ताप आणि चक्कर..., कुर्ल्यात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना विषबाधा

kurla Food Poison: कुर्ल्यात सुंदरबाग परिसरात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली आहे. सध्या सर्व रुग्णांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती आहे.
Kurla Momos Food Poisoning

Kurla Momos Food Poisoning

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कुर्ला पश्चिमेतील सुंदरबाग परिसरात मोमोज खाल्ल्यानंतर १६ जणांना अन्नविषबाधा झाली. उलट्या, जुलाब, ताप, पोटदुखी आणि चक्कर येण्याची लक्षणे जाणवू लागल्यानंतर या सर्वांना भाभा रुग्णालयात उपचारासाठी आणण्यात आले. त्यापैकी १४ जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, दोघांवर बाह्यरुग्ण विभागाच्या (ओपीडी) माध्यमातून उपचार करण्यात आले.

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