मुंबई

Street Dog News: डोंबिवलीत भटक्या श्वानांची दहशत; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

या भटक्या श्वानांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून ठराविक भागात त्यांचा वावर जास्त असल्याचे दिसून येते | The number of these stray dogs is increasing day by day and it is seen that their movement is more in certain areas