मुंबई

Mumbai CNG News: मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! सीएनजीचा गंभीर तुटवडा; पंपांवर लांबच लांब रांगा, गॅस कंपनीनं सांगितलं कारण

CNG Crisis in Mumbai: मुंबईत अचानक सीएनजी तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक पंप कोरडे पडले आहे. अनेक पंपासमोर वाहनचालकांची मोठी कोंडी दिसून येत आहे. प्रवाशांचे हाल झाले आहेत.
CNG Crisis in Mumbai

CNG Crisis in Mumbai

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईकरांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईसह उपनगरात सीएनजी तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबईतील अनेक पंपांवर मागील सहा ते सात तासांपासून सीएनजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक पंपांवर गाड्यांच्या मोठ्या रांगा दिसून येत आहेत. अंधेरी ते बोरिवलीपर्यंत पश्चिम उपनगरांमध्ये सर्वाधिक प्रभाव पडला आहे. येथील पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
gas
cng
CNG Gas
CNG Pump

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com