Mumbai CNG News: मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! सीएनजीचा गंभीर तुटवडा; पंपांवर लांबच लांब रांगा, गॅस कंपनीनं सांगितलं कारण

मुंबईकरांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. मुंबईसह उपनगरात सीएनजी तुटवडा निर्माण झाला आहे. मुंबईतील अनेक पंपांवर मागील सहा ते सात तासांपासून सीएनजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक पंपांवर गाड्यांच्या मोठ्या रांगा दिसून येत आहेत. अंधेरी ते बोरिवलीपर्यंत पश्चिम उपनगरांमध्ये सर्वाधिक प्रभाव पडला आहे. येथील पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरसीएफ कंपाऊंडमधील गेल (इंडिया) लिमिटेडच्या मुख्य गॅस पाइपलाइनला नुकसान झाले आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईच्या मोठ्या भागात गॅस पुरवठा प्रभावित झाला आहे. ज्यामुळे महानगर गॅस लिमिटेड (एमजीएल) च्या वडाळा येथील सिटी गेट स्टेशन (सीजीएस) ला गॅसचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे..या प्रकरणी एमजीएलने आश्वासन दिले आहे की, घरगुती पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) ग्राहकांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय गॅस मिळत राहील. घरगुती घरांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. व्यत्यय असूनही आवश्यक पुरवठा स्थिर राहील याची खात्री करून घेतली आहे. सीजीएस वडाळा येथे गॅस पुरवठा बंद झाल्यामुळे, मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील अनेक सीएनजी स्टेशन सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांसाठी समर्पित असलेल्यांसह तात्पुरते बंद राहू शकतात. .सीएनजीअभावी रिक्षाचालक हैराण झाले आहे. यामुळे प्रवाशांना वाढीव वेळ, अतिरिक्त भाडे आणि वाहतूक विस्कळीतपणाचा सामना करावा लागत आहे. पुरवठा स्थिर होईपर्यंत टॅक्सी, ऑटो, बेस्ट बस आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक ताफ्यांना परिणाम सहन करावा लागत आहे. बाधित भागात कार्यरत असलेल्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक युनिट्सना एमजीएलने ऑपरेशनल व्यत्यय टाळण्यासाठी पर्यायी इंधन स्त्रोतांकडे वळण्याचा सल्ला दिला आहे. खराब झालेल्या गेल पाइपलाइनद्वारे पुरवठा पूर्ववत होईपर्यंत हा सल्ला लागू राहील. आगामी २४–४८ तासांत स्थिती सुधारण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..एमजीएलने सांगितले की, नुकसान दुरुस्त झाल्यानंतर आणि सीजीएस वडाळा येथे पुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर गॅस पुरवठा सामान्य होईल. दुरुस्तीचे काम सध्या सुरू आहे आणि परिस्थिती विकसित होताच अपडेट्स शेअर केले जातील. ग्राहकांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एमजीएलने दिलगिरी व्यक्त केली. लवकरात लवकर पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी गेलशी सतत देखरेख आणि समन्वय साधण्याचे आश्वासन दिले..