Mumbra Police Investigation : दिवा शहरातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आगासन गावात मध्यरात्री ८ ते १० दरोडेखोरांनी एका बंगल्यात घुसून दरोडा टाकल्याची घटना घडली. या वेळी अडीच तोळे सोने आणि ८० हजार रुपयांची रोकड असा मुद्देमाल चोरट्यांनी लंपास केला. तसेच घरमालक तुकाराम सत्यवान मुंडे यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याचाही प्रयत्न केला. ग्रामस्थांनी वेळीच धाव घेतल्याने दरोडेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढला..मध्यरात्री सुमारे दोनच्या सुमारास तुकाराम मुंडे यांच्या निवासस्थानी हा प्रकार घडला. दरोडेखोरांनी घरात प्रवेश केल्याचे लक्षात येताच मुंडे यांनी प्रसंगावधान राखून आजूबाजूच्या नागरिकांना फोनद्वारे माहिती दिली. त्यानंतर मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ त्यांच्या त्रिनेत्र बंगल्याजवळ जमा झाले. नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे पाहून दरोडेखोरांनी तेथून पळ काढला..या वेळी घरात काम करणारे संतोष खंडू शेडगे (वय ५५) हे हॉलमध्ये झोपले होते. दरोडेखोरांनी त्यांना चाकूचा धाक दाखवून गप्प राहण्याची धमकी दिल्याची माहिती आहे.घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले. दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे..स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी पुन्हा ऐरणीवरआगासन येथील दरोड्याच्या घटनेनंतर दिवा परिसरातील पोलिस यंत्रणेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. दिवा शहराची झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या आणि नागरीकरणाच्या तुलनेत स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. परिसरात घरफोड्या, चोऱ्या, दरोडे आणि सायबर गुन्ह्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..Thane News: ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फुटणार! तीन नवे पादचारी पुल उभारणार, एमएमआरडीए उचलणार खर्च.नुकतेच ठाणे पोलिस आयुक्तांचे व्हॉट्सॲप खाते हॅक झाल्याची घटनाही समोर आली होती. पोलिस आयुक्तांचेच डिजिटल खाते सुरक्षित नसेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार, असा सवाल शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा उपजिल्हाप्रमुख ॲड. रोहिदास मुंडे यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.